La exguerrera Stephania ‘Cuca’ Caicedo es oficialmente precandidata para concursar en la próxima versión de Miss Universo Colombia, tras cumplir con los requisitos de la inscripción.

Ella misma fue la encargada de dar la gran noticia a sus seguidores en su cuenta oficial de Instagram, Cuca publicó un reel que acompañó con un emotivo mensaje inundada de emoción.

En el texto confesó que este es un sueño que ha tenido durante toda su vida, además de revelar que hace 10 años habría intentado participar en el concurso y no lo logró, pero ahora, por fin, “se le abrió la puerta”.

“He atravesado muchos cambios en mi vida últimamente, me he dejado fluir con el universo y estoy donde debo estar por alguna razón, hace 10 años no pude cumplir este sueño ahora se abrió una puerta 🚪 , con mucho amor y agradecimiento 🙏🏽 tomare esta oportunidad , un gran reto sin duda . GRACIAS!”, concluyó.