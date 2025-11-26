La popular cantante colombiana de música popular Mayerly Díaz, conocida como “La voz de Quipile”, falleció a los 32 años el 22 de noviembre de 2025, como consecuencia de complicaciones que surgieron luego de una cirugía estética en Bogotá.

La artista fue llevada de urgencia al Hospital San Rafael de Facatativá después de presentar un deterioro severo durante su recuperación. De acuerdo con la investigación preliminar, la causa de su muerte fue un infarto fulminante, según informaron las autoridades a Noticias Caracol.

Durante el periodo de recuperación, la cantante empezó a experimentar complicaciones que progresaron con rapidez, lo que motivó su traslado inmediato al hospital San Rafael de Facatativá.

¿Quién era Mayerly Díaz, quien murió luego de cirugía estética?

Mayerly Díaz, madre de dos menores de 11 y 13 años, avanzaba con fuerza en su carrera artística. Días antes de su fallecimiento, presentó su canción “Con tus chiros a otra parte”, que ya sumaba comentarios positivos en plataformas digitales.

Su partida deja un vacío profundo en la música popular colombiana y un impacto evidente entre seguidores, colegas y habitantes de su región. Mientras las autoridades buscan esclarecer si hay alguna responsabilidad del establecimiento que llevó a cabo el procedimiento, según el citado medio.

El caso de Mayerly Díaz demuestra un riesgo conocido por especialistas en salud pública y tiene que ver con el aumento de procedimientos estéticos practicados en condiciones irregulares.

Colombia recibe cada año miles de pacientes que buscan cirugías a costos accesibles, lo que dio paso a un amplio mercado informal donde intervienen personas sin formación adecuada y centros sin controles estrictos.

