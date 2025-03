‘Séptimo día’, que con 28 años de transmisión continua, sigue siendo uno de los formatos más seguidos en el país. Este programa no solo ha entretenido, sino que también ha servido de plataforma para abordar temas críticos y sensibilizar sobre diversas problemáticas sociales.

Diego Guauque, quien además de llevar años de trayectoria en dicho programa, ha llevado este compromiso más allá de las pantallas. A través de su experiencia personal lidiando con un tipo agresivo de cáncer denominado leiomiosarcoma, Guauque ha encontrado una nueva vocación: la defensa de los pacientes oncológicos en Colombia.

Utilizando su amplia base de seguidores en redes sociales, que asciende a más de 400 mil, el periodista ha denunciado repetidamente las falencias en el sistema de salud que impactan directamente en la vida de los afectados por esta enfermedad.

Recientemente, se incluyó la conmovedora historia de Francy, una residente de Girón, Santander, quien enfrenta un cáncer terminal. A través de un mensaje público, ella expresó su desesperación al serle negado el tratamiento necesario repetidas veces.

“En este momento estoy pasando por un cáncer terminal, tengo cáncer en los pulmones, en el hígado y estamos descartando metástasis a los huesos. Antes me entregaban los medicamentos, ahora no. Hoy vinimos a solicitar la quimioterapia y por quinta vez me la negaron. Ya viene mi muerte”, relató Francy.

Esta no es una situación aislada. Diego Guauque ha hecho eco de numerosas denuncias similares, mostrando una tendencia alarmante en las dificultades que enfrentan los pacientes oncológicos para recibir un tratamiento adecuado y oportuno.

En palabras del mismo periodista, “Esto me lo acaban de enviar. Episodios como este son cada vez más frecuentes en Colombia. Y por eso, mi próxima investigación tratará al fondo el tema”. Este activismo de Guauque no solo ilumina las carencias del sistema, sino que también subraya la importancia de un enfoque más humano y accesible en el cuidado de la salud.

