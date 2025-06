La salud del periodista Diego Guauque, reconocido por su trabajo en ‘Séptimo día’, de Caracol Televisión, causó preocupación en las últimas semanas. Luego de compartir información relacionada con el cáncer de próstata, surgieron rumores sobre una posible recaída y su ingreso a un centro médico. Ante la ola de especulaciones, su esposa, Alejandra Rodríguez, rompió el silencio y aclaró cómo se encuentra realmente el comunicador.

(Vea también: Esposa de Diego Guauque dejó el periodismo para dedicarse a otro campo; en esto trabaja)

¿Qué le pasó a Diego Guauque?

Guauque no solo ha impactado a miles de televidentes con las investigaciones que presenta en pantalla, sino también con su valiente testimonio de vida. Hace dos años fue diagnosticado con un leiomiosarcoma, un tipo de cáncer poco común que se forma en los músculos lisos del abdomen. El tratamiento incluyó una compleja cirugía y 34 intensas sesiones de radioterapia.

Hace unos días, Guauque recurrió a su cuenta de Instagram para aclarar la noticia de que volvió al hospital: “Con razón me estaban llamando tanto, preocupados por mi salud. Esto es carreta, ‘fake news’, no crean nada de eso. No estoy en ningún hospital”, afirmó con contundencia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Diego Guauque Peña (@diego_reportero)

Este difícil proceso, lleno de incertidumbres, desafíos y esperanza, fue narrado por el periodista y su esposa en el libro ‘El amor contra el cáncer’, publicado por la editorial Penguin Random House. En él, la pareja relata con sinceridad cómo enfrentaron juntos uno de los momentos más duros de su vida, al mismo tiempo que criaban a su hija, Gabriela.

Esposa de Diego Guauque desmiente que el periodista está hospitalizado

En los últimos días, varios seguidores expresaron su inquietud al notar la ausencia de Diego en redes sociales y al circular la versión de que habría sido hospitalizado nuevamente. Sin embargo, Alejandra Rodríguez desmintió categóricamente esa información a través de sus redes sociales.

“Amanezco con una cantidad de mensajes sobre la salud de Diego. Él ya lo aclaró en su cuenta: es falsa la noticia que circula sobre su ingreso a la clínica. Gracias a Dios está perfecto y feliz”, escribió Alejandra en una historia de Instagram, llevando tranquilidad a quienes siguen de cerca la recuperación del periodista.

¿Quién es Alejandra Rodríguez?

Alejandra Rodríguez, además de ser la esposa de Diego Guauque, es una destacada asesora de comunicaciones, consultora y experta en manejo de crisis, comunicación organizacional y medios. Actualmente se desempeña como asesora de comunicación organizacional de la Gobernación del Tolima.

En entrevista con Pulzo, Alejandra contó que su experiencia personal con el cáncer de su esposo la marcó profundamente. A pesar del miedo, la incertidumbre y los momentos de dolor, encontró en ese proceso una oportunidad de crecimiento y unión familiar.

“Hay que preocuparse un día a la vez. Es el mensaje que me queda con este proceso. Hubo días en los que sentí que el tratamiento no le iba a funcionar a mi esposo, que la cirugía podía fallar o que los medicamentos no darían resultado. Pero aprendí a confiar y a tener fe”, expresó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Diego Guauque Peña (@diego_reportero)

Lee También

También compartió cómo vivió su hija Gabriela esta difícil etapa. “Fue la más tranquila de todos. Estaba en la universidad y se enfocó en sus estudios, pero además nos llenó de positivismo y fortaleza. Siempre mantuvo la calma y eso nos ayudó como familia”, aseguró.

La historia de Diego Guauque y su familia continúa siendo un ejemplo de resiliencia, amor y lucha. Aunque el cáncer fue un capítulo doloroso, también los unió más y los motivó a compartir su experiencia para ayudar a otros que enfrentan situaciones similares. Por ahora, y según lo aclarado por Alejandra, el periodista se encuentra estable, disfrutando de buena salud y de su nueva etapa de vida con optimismo.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.