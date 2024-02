Rodríguez, pareja del periodista, lleva 18 años de casada, y fruto de su relación tiene una hija llamada Gabriela Guauque Rodríguez. También es periodista y trabajó en el programa que dirige Manuel Teodoro, allí se conocieron y nació el amor.

(Vea también: [Foto] Diego Guauque reapareció luego de vencer el cáncer y sorprendió por cómo luce)

Alejandra Rodríguez es asesora de comunicaciones, consultora, experta en televisión, manejo de crisis, comunicación organizacional y corporativa. En entrevista con Pulzo.com contó que se encuentra desempeñándose como asesora de comunicación organizacional de la Gobernación del Tolima.

Lee También

Por otro lado, la pareja se prepara para lanzar en marzo su próximo libro llamado ‘El amor contra el cáncer’, con la editorial Penguin Random House. En este libro, tanto Guauque como Rodríguez comparten la experiencia de vivir un proceso del cáncer como el que le detectaron al periodista hace aproximadamente un año.

(Vea también: Desgarrador relato de Diego Guauque sobre su enfermedad y esperado regreso a Caracol TV)

“Hay que preocuparse un día a vez, es el mensaje que me queda con este proceso. Hay días en los que sentía que el tratamiento no le iba a funcionar a mi esposo, que la cirugía iba a fallar o los medicamentos no le iban a resultar”, dijo la periodista en charla con este medio.