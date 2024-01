El comunicador Diego Guauque regresó este miércoles 24 de enero a Caracol Televisión después de estar un año exacto batallando con el cáncer (sarcoma) que lo mantuvo alejado de los reportajes y las investigaciones, tiempo en el cual se estuvo recuperando.

Esta sería la fecha en la que Diego Guaque volvería al aire en ‘Séptimo Día’

Alejandra Rodríguez, esposa de Diego Guaque, le confirmó a Pulzo.com que a finales de marzo o a principios de abril el periodista saldría al aire en el programa ‘Séptimo día’.

“Hasta ahora se está acoplando después de un año estar lejos de las cámaras, hablará con Manuel Teodoro y en en mes y medio estaría con una nueva investigación en pantalla”, contó Rodríguez.

La esposa de Diego Guaque nos reveló que Guauque y ella lanzarán en marzo un libro llamado ‘El amor contra el cáncer’, una especie de diario en el que ambos hablarán de su experiencia.

Rodríguez también señaló que su esposo está libre de cáncer en este momento y que en marzo tendrá un nuevo control de rutina para saber cómo sigue su estado de salud.

Diego Guauque volvió a Caracol Televisión y este fue su mensaje

En un emotivo video en Instagram, el periodista contó lo siguiente: “Hace un año a esta hora estaba en la UCI (Unidad de cuidados intensivos), y con dos mazazos encima; uno en el que ya sabía que tenía el sarcoma y dos que la cirugía que me habían practicado no había eliminado el cáncer. Yo no perdí la fe, no perdí la esperanza de Dios, en mi familia y en la de mis médicos, jamás los reproché. Siempre confíe en ellos, fui un paciente muy paciente”.

Por otro lado, el investigador de ‘Séptimo día’ indicó:

“Hoy, felizmente vuelvo de regreso a Caracol Televisión, siempre me preguntaban mucho: ¿Cuándo regresas?, ¿Cuándo regresas? y hoy, 24 de enero finalmente les digo que regreso a Caracol”.

También indicó: “Voy muy motivado y muy feliz. Me siento como el niño que asiste por primera vez a su colegio. Un poquito asustado, no sé, me siento cómo raro, pues ya llevó 15 años ahí. Pero sigo muy agradecido con Caracol porque me ayudó, me arropó en este tiempo. Vamos a ver cómo es este primer día laboral en el segundo tiempo de mi vida”.

