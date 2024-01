Luego de luchar por varios meses contra un fuerte cáncer al que fue diagnosticado a principios de 2023, los días para el periodista Diego Guauque se han convertido en esperanzadores y llenos de fe para salir adelante.

Así lo ha demostrado en redes sociales donde se evidencia que la alegría ha llenado de esperanza y alegría a su hogar y que esa etapa de su vida sirvió para apoyar a más personas que siguen padeciendo de cáncer y luchan por sobrevivir y salir victoriosos de esa enfermedad.

Desde que fue diagnosticado con Leiomiosarcoma, un tipo de cáncer que se aloja en varias partes del cuerpo como el sistema digestivo, ha estado siempre al lado de su esposa Alejandra Rodríguez, quien ha sido su compañera de batallas en este tiempo de recuperación para el reconocido reportero.

“El sarcoma se había ido de mi cuerpo, pero no invicto. Se me llevó un riñón que estaba muy pegado al sarcoma y rompió un pedazo de la vena cava. Pero sigo vivo, vivo para contarlo y eso es lo que importa ahora”, expresó el reconocido comunicador quien poco a poco ha venido compartiendo las actividades que ha podido volver a realizar.

Aunque Guauque se ha encontrado alejado de las cámaras todo este tiempo, no se ha referido a cuando vaya a regresar, sin embargo, fuentes cercanas al periodista confesaron que es muy probablable que el reportero vuelva al programa de investigación periodística ‘Séptimo día’ en el mes de febrero, preparado para sacar, al parecer, una nueva historia que aproximadamente estaría saliendo en marzo o abril.

“Aprendí a reordenar las prioridades de la vida. Cuando uno está sano, la máxima prioridad es el trabajo, madrugar, trasnochar, la primicia, por mi trabajo como periodista. Si uno no almuerza, se dice a sí mismo no importa. No alcancé a dormir lo suficiente, no importa, porque logré la entrevista. Y claro, sueño con volver a trabajar, pero ya no será la mayor prioridad. Ahora será tener buena salud”, asi lo confirmó en uno de sus videos de Instagram cuando se refirió a su estado de salud.