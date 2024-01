Después de un año, el periodista Diego Guauque regresa a la televisión. Durante enero de 2023, Guauque descubrió que tenía un sarcoma en su organismo, lo cual complicaba continuar con su vida cotidiana.

Tras una dura batalla contra este sarcoma, la primera operación a la que se sometió resultó en fracaso. A pesar de esto, Diego expresó que mantuvo la fe en sí mismo y en los médicos, sin cuestionarlos.

Finalmente, después de una ardua lucha, logró recuperarse. Durante este tiempo, varias personas le preguntaban cuándo volvería a la televisión colombiana. Con alegría, él respondía que sería pronto y que, mientras terminaba de recuperarse, avisaría.

Recientemente, a través de su cuenta de Instagram, confirmó lo que muchos sospechaban: vuelve a la que fue su casa durante 15 años, Caracol Televisión. Se presupone que continuará siendo parte del programa ‘Séptimo Día’.

Numerosos seguidores celebraron esta noticia, enviándole los mejores deseos y expresando la esperanza de verlo muchos años más en la pantalla chica.

Pulzo complementa

En el video, Guauque recordó lo que estaba viviendo hace un año y repasó el momento en que la cirugía falló. “Siempre confié en los médicos, fui un paciente bien paciente y bien creyente, en ellos y en Dios. Hoy finalmente regreso a Caracol Televisión, la empresa que me supo cobijar y arropar con profundo cariño. Voy motivado, feliz, me siento como el niño que asiste por primera vez a su colegio, un poquito asustado, me siento como raro, a pesar de que llevo 15 años ahí”.