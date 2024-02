Diego Guauque regresó a Caracol Televisión luego de casi un año de ausencia por el cáncer que enfrento del que logró salir victorioso. Ahora, con su llegada al programa ‘Séptimo día’, la serie de emociones han sido las protagonistas, pues también ha tenido la oportunidad de confesar las primeras cosas que hizo luego de recuperarse.

Tanto Guauque como su esposa Alejandra Rodríguez han estado contando en algunos programas detalles sobre la etapa que vivieron por causa del sarcoma. En esta ocasión y cerca a las instalaciones de Caracol, el hombre conversó con ‘Luchito humor’, quien hace parte de la emisora Tropicana.

El comunicador aseguró que al enterarse de que estaba libre de cáncer fue a celebrar con su familia. Posteriormente, se fue de viaje y organizó una fiesta:“Ha sido la rumba más larga, más bonita que yo he tenido a lo largo de mi vida. Me tocó pedirle a la administradora que nos dejara un tiempo más para celebrar”. El hombre indicó que esta no se trataba de una celebración cualquiera, sino que era la bienvenida al renacimiento, tomándose algunos tragos después de mucho tiempo sin hacerlo.

Guauque resaltó que esa fue la última vez en la que sus familiares y amigos lo vieron ingiriendo alcohol: “Ya no le voy a jalar al trago, ni al aguardiente, ni a nada”. La figura de ‘Séptimo día’, añadió que esta etapa de su vida le permitió valorar mucho más a sus seres queridos.

En medio de varias risas, el comediante ‘Luchito humor’, también indagó sobre si el canal le pagó al periodista durante los problemas de salud que afrontó, ya que él cuenta con 3 abogados si el comunicador llegara a necesitarlos. Ante esto, Guauque, reiteró: “Gracias a Dios, Caracol se portó muy bien conmigo, me protegieron y me abrigaron”.

El hombre dejó claro que este tema es de gran importancia para él, pues resultó ser un problema menos por el que preocuparse, concentrándose al 100 % en su recuperación. Además, Guauque confesó que durante las conversaciones que tenía con Diana Henao, subdirectora de ‘Séptimo día’, ella le dejaba claro que nadie podía ocupar su lugar, ya que durante su ausencia ninguna persona se sentó allí: “Es que mi oficina es bonita, hermano”.

