Diego Guauque, periodista del ‘Séptimo día‘, de ‘Caracol Televisión’, contó que lleva dos de las cuatro quimioterapias que le fueron ordenadas y luego, vendrá un nuevo examen minucioso para ver qué resultado ha tenido el tratamiento.

Cómo avanza el sarcoma

Reveló la respuesta que ha tenido en su cuerpo la primera sesión que califica de buena. “La respuesta del organismo ha sido positiva porque sentí después de la quimioterapia, más allá de los mareos y ese guayabo largo, como si el sarcoma estuviera reaccionando a la quimio, porque una vez me la hicieron volví a sentir ese dolor en la parte de atrás de la espalda, donde se supone está localizado el sarcoma”, mencionó admitiendo que, pese a que lo vemos siempre en actitud positiva, hay diversidad de momentos.

“Creo que el momento más difícil es cuando los médicos me dicen que tengo un sarcoma, cáncer, uno siempre guarda la posibilidad de que estemos navegando en situaciones más tranquilas, no un sarcoma, sino algo benigno, cualquier cosa diferente a un cáncer. Cuando uno recibe ese baldado de agua fría (hay que) asimilarlo…hay momentos que uno se queda pensando por qué a mí…yo creo que en el caso mío se difuminó rápido y la gran pregunta es cómo lograr la sanación definitiva”.

Los momentos nunca son iguales y tampoco las emociones sobre el mal. “El cáncer es un tema de altibajos, un día estás bien, al otro, regular y otro, mal…y cuando digo mal a veces, casi que a diario, estás sanando un dolor y al otro día, sufres una complicación en otra parte del cuerpo…esos momentos son difíciles…todo es un aprendizaje … Creo que pese a todo lo que ha ocurrido siempre el lado positivo ha pesado más que el negativo”.

El periodista también reveló cómo logra mantenerse estable. “Trato de mantener el ánimo arriba comiendo bien, siguiendo todos los consejos de mis médicos, haciendo ejercicio, leyendo, proyectándome en el futuro… qué voy a hacer una vez termine yo mi sanación, cuáles van a ser mis nuevos proyectos; creo que cuanta más ilusión tenga uno, más fácil llega a la meta”.

Qué le enseñó el cáncer a Diego Guauque

Las lecciones que le ha traído el mal también las tiene claras. “Las experiencias o conclusiones son la importancia de tener una familia, concretar o fundar un hogar para que esos miembros de la familia te puedan acompañar durante estos obstáculos que surgen en la vida, menos plata más cariño, más amor… otra enseñanza (es) que la salud tiene que estar por encima de todo, cuidarla, desde chiquitos, cuanto más nos protejamos de todo, no hay que escatimar en gastos para ella, buena alimentación, ejercicio, eso tarde o temprano va a repercutir en los años…Tercero, estar muy entregado a la oración, a Dios. Creo que cuando estas tres cosas comulgan es más fácil llevar este tipo de enfermedades”.

Diego contó que no hay predisposiciones genéticas o hereditarias para estar sufriendo este mal y que simplemente como le dijo un médico se “ganó” esa lotería, que no es una buena noticia, pero “es una lotería negativa que me toco ganármela, pero por fortuna me la gané a tiempo. Cuando se pudo detectar rápidamente y cuando existen alternativas para erradicar el sarcoma. Por un lado, de malas, pero siempre mirándolo por el lado positivo, que se pudo detectar gracias a un dolor…”.

Sobre las actividades que ha realizado y considera le han ayudado a mantenerse siempre una buena actitud detalló: “He tratado de hacer mismas actividades que hacía antes…ejercicio, caminar mucho, pesas, alimentar bien, bastante lectura, sigo los noticieros. Mucho amor de hogar de parte de mi esposa, de mi hija, mis papás y mis hermanos principalmente. Tratando de distraerme, no estar pensando en esta enfermedad…a veces resulta mucho más atractivo hablar con un amigo sobre chismes de oficina o cualquier otra situación política, fútbol y no siempre de cáncer”, dijo el periodista que destacó que su familia ha sido vital en este proceso. “Mi esposa y mi hija son mi primer círculo familiar son las personas que se dan cuenta de primera mano cómo estoy, también a las que el tengo más confianza, si estoy triste ellas lo detectan, si estoy alegre”.