Miguel Urbe Turbay falleció en la madrugada del lunes 11 de agosto, luego de más de dos meses de estar hospitalizado en la clínica Santa Fe luego de ser víctima de un lamentable atentado que tuvo lugar el 6 de julio.

Luego de su deceso, el cuerpo del precandidato fue trasladado a Medicina Legal y de ahí a una funeraria, desde donde fue enviado al Capitolio Nacional para la instalación de la capilla ardiente.

Fue hasta cerca de las nueve de la noche que arribó el féretro y minutos después apareció en escena el ministro del Interior, quien fue uno de los pocos funcionarios del Gobierno Petro que acudió al lugar.

No obstante, la actual directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez, también hizo presencia en el recinto al final de los honores.

Benedetti abrazó a María Carolina Hoyos Turbay

Aunque en un inicio Benedetti estuvo en la parte posterior del salón y luego pudo ingresar hasta el fondo, donde saludó a los familiares del senador asesinado.

Una de las imágenes que más llamó la atención fue el abrazo que le dio el ministro a María Carolina Hoyos, hermana de Miguel Uribe. El momento quedó grabado en video.

Sin embargo, para algunos usuarios de redes sociales, el gesto no estuvo y fue objeto de varias críticas. Pese a que los directamente afectados recibieron las condolencias sin inconvenientes.

“El abrazo de Judas, tremendo. Es real cuántos Judas hay” y “yo no me hubiera dejado abrazar de ese hombre”, fueron algunos de los comentarios que se leen en la publicación de Caracol Radio.

Centro Democrático y Álvaro Uribe rechazaron la visita de Juan Manuel Santos

Benedetti no fue la única visita incómoda, ya que el expresidente que fue condenado a 12 de prisión manifestó su inconformismo por el Nobel de Paz y tildó su llegada de “hipocresía“.

“En esta hora de dolor aumenta mi tormento al ver en la pantalla de la distancia la hipocresía de Santos que devolvió el poder a los criminales“, indicó Uribe Vélez desde X, indicó Uribe Vélez.

Por su parte, el Centro Democrático, también desde la citada red social, señaló a Santos de dejar un legado que contribuyó al recrudecimiento de la violencia en Colombia.

“Resulta ofensivo ver a Juan Manuel Santos en la cámara ardiente de Miguel Uribe, considerando que su legado y el de sus aliados contribuyeron a la violencia que hoy enluta al país”, indicó el Centro Democrático.

