En la última semana, el presidente Gustavo Petro ha sido centro de debate luego de que la precandidata y periodista Vicky Dávila difundiera conversaciones entre su hijo, Nicolás Petro, y su expareja, Day Vásquez, en las que el mandatario quedo en una posición comprometida.

En estos mensajes, divulgados por Dávila, se exponen presuntos excesos en los que habría incurrido el actual jefe de Estado durante su campaña presidencial, incluyendo la asistencia a eventos con drogas, alcohol y la presencia de mujeres señaladas como “de la calle”.

Aunque el mandatario rechazó estas acusaciones, calificándolas como “un intento burdo y horripilante de confundir fiesta con crimen”, el medio citado publicó el testimonio del exjefe de seguridad de Petro, quien dio su versión.

El mayor (r) de la Policía, William Castellanos, identificado como el “coronel” mencionado en los chats de Vásquez y Petro Burgos, explicó, según él, cómo eran este tipo de ambientes, en los que, al parecer, no eran extraños para el jefe de Estado.

“Yo me negué a eso. La noche anterior al incidente que menciona Day (Vásquez), tuve un disgusto porque terminamos un evento multitudinario en La Boquilla y empezaron a repartir licor. Me opuse. Me dijeron que por qué me metía en la vida de Petro”, relató.

Agregó que, luego de retirarse de la habitación donde estaba alojado Petro, se encontró con Vásquez y Petro Burgos. Al día siguiente, sobre las cinco de la mañana, el exdiputado le comentó: “‘William, para el evento que nos vamos a ir, mi papá está ahí desordenado’”. Castellanos respondió: “‘Pues no hay evento y no hay nada más qué hacer’”. Según él, en ese momento confirmaron la presencia de dos mujeres desconocidas.

De acuerdo con El Colombiano, fuentes externas indicaron que se trataba de mujeres de compañía y que habrían sido invitadas por el entonces jefe de campaña y hoy ministro del Interior, Armando Benedetti, versión que coincide con la de Castellanos.

Una de esas fuentes, que pidió reserva de identidad, aseguró que en esa reunión el mandatario consumió whisky y cerveza que “Armando [Benedetti] se lo dio. Y él fue el que metió a las viejas. Por eso es que el presidente a cada rato dice que las amigas de Benedetti son jodidas”.

Castellanos insistió en que durante su trabajo con Petro nunca le llevó “ninguna dama, ninguna prostituta, ningún travesti (sic), ni un gramo de marihuana. Yo tuve muchos inconvenientes con el señor porque me le metía a la vida privada”.

El mayor William Castellanos, trabajó junto al presidente Gustavo Petro desde 2012, cuando fue alcalde de Bogotá y se convirtió en uno de sus asesores de seguridad más cercanos. Hizo parte de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) en el Senado y fue hasta antes de iniciar la Presidencia en 2022 una de las personas a las que más confianza le tenía.

