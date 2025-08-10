En las últimas horas, se confirmó el fallecimiento de Bertha ‘Berthica’ Benedetti de Carbonell, figura insignia del periodismo deportivo y del Carnaval de Barranquilla, a los 78 años.

En palabras de su hermana, María Eugenia Benedetti, ‘Berthica’ falleció este domingo “tranquila y sin sufrimiento” en su casa, dijo al diario El Heraldo, sin dar más detalles sobre la causa de su deceso.

‘Berthica’, quien se desempeñó como una periodista deportiva y reconocida por el público como la ‘Dama del fútbol’, dedicó gran parte de su vida a informar y comentar sobre este deporte, siendo también una gran seguidora del Junior de Barranquilla.

Fue la primera mujer en tener un programa deportivo en la región del Caribe, con ‘Fútbol solo Fútbol’, del cual también fue fundadora y presentadora. Durante casi treinta años, este espacio se emitió en Telecaribe y se concentró especialmente en cubrir el fútbol costeño.

Como explicó su hermana María Eugenia al medio citado, “su vida estuvo marcada por el coraje, la independencia y una profunda pasión por el fútbol” y será recordada por su “la valentía, independencia y pasión por el fútbol, especialmente por el Junior, equipo al que defendió con fervor”.

En el transcurso de su carrera, ‘Berthica’ compartió con periodistas de la talla de Raúl ‘El Mono’ Correa, Rodolfo Herrera, Abel González Chávez y Jaime De La Hoz Simanca. Sus análisis incisivos se ganaron el respeto de la comunidad deportiva y la audiencia en general.

Aunque su principal contribución fue en el periodismo deportivo, Benedetti también se destacó fuera de este campo, siendo presidenta de la Junta del Carnaval de Barranquilla en 1990 y contribuyendo activamente en el Comité de Belleza local. Además, siempre se destacó por su compromiso con el desarrollo de la sociedad costeña y luchó por destacar y enaltecer la cultura caribeña.

Confesó en varias entrevistas su profundo amor por el fútbol. Durante sus años al frente de ‘Fútbol solo Fútbol’, logró cultivar amistades entrañables con estrellas del balompié como Víctor Pacheco, Iván René Valenciano, Carlos ‘El Pibe’ Valderrama y Jorge Bolaño, a quienes entrevistó en su programa y defendió fervientemente.

‘Berthica’ Benedetti también era hermana del exministro de Comunicaciones, Armando Benedetti Jimeno, y tía del actual ministro del Interior, Armando Benedetti, según recogió El Tiempo.

