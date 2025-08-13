Bogotá se apresta para despedir al precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Sus últimos actos conmemorativos se llevarán a cabo el miércoles 13 de agosto de 2025, e involucrarán a algunas de las instituciones y lugares más emblemáticos de la capital colombiana.

Uribe Turbay recibirá un emotivo homenaje en el Congreso de la República. Posteriormente, se oficiará una misa en su honor en la Catedral Primada de Colombia, por lo que habrá algunos cierres viales.

El acto multitudinario para despedir a la emblemática figura concluirá con su sepelio, cerca del mediodía, en el Cementerio Central, uno de los espacios más simbólicos e históricos de la ciudad.

Detalles del entierro de Miguel Uribe

Según informó El Tiempo, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) dio a conocer que los restos del senador estarán en el pabellón central y anticipadamente se hicieron algunas adecuaciones a la cripta donde reposará su cuerpo y, que además, se construirá un monumento.

Aunque la entidad reconoció algunos retos para el evento que tienen que ver con el deterioro del lugar, por lo que, de acuerdo con el rotativo, solo se permitirá la entrada de familiares y dignatarios.

En ese sentido, ubicaron vallas alrededor de los monumentos cercanos para evitar daños con el paso del cuerpo de Uribe Turbay y sus allegados. Asimismo, la entidad le confirmó al citado medio que existe un dispositivo de seguridad coordinado con autoridades como la Policía de Bogotá.

Finalmente, la UAESP hizo un llamado a los propietarios de mausoleos del Cementerio Central, un espacio que presenta años de abandono y deterioro, para que hagan los respectivos mantenimientos, ya que por ser privados la alcaldía no podría intervenir.

Alcaldía de Bogotá transmitirá la ceremonia de Miguel Uribe

Con el fin de permitir que el público en general sea testigo de este sobrecogedor adiós, la Alcaldía Mayor de Bogotá transmitirá en vivo la ceremonia religiosa en la Catedral Primada, a partir del mediodía del 13 de agosto. Más tarde, a las 3:00 p.m., los capitalinos podrán seguir el recorrido de la caravana fúnebre hasta el Cementerio Central.

No obstante, debido a la conmoción por la despedida y a las condiciones del cementerio, las medidas de seguridad permitirán el ingreso únicamente a familiares y allegados del difunto.

