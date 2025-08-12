Este miércoles 13 de agosto será el último homenaje a Miguel Uribe Turbay. Después de salir de la cámara ardiente, el cuerpo del senador será trasladado a la Catedral Primada de Colombia y desde allí saldrá una caravana para llevarlo hasta el Cementerio Central.

Por este motivo, la Secretaría de Movilidad ya ha dado a conocer que fueron habilitados varios cierres y también desvíos, con el objetivo de evitar congestión en las vías y alrededores de los puntos en los que se llevarán a cabo los actos conmemorativos.

Desde las 8: 00 a. m. y hasta las 9:00 p. m. se darán los cierres principalmente en calles del centro de Bogotá, que será por donde pasará la caravana fúnebre.

En un principio será entre la calle 7 y la avenida calle 19, y entre la avenida carrera décima y la carrera séptima, donde se darán los cierres. Paralelo a esto, otros tramos, como la avenida calle 26, entre la avenida carrera 30 (NQS) y la carrera 5, estarán restringidos de 9:00 a. m. a 9:00 p. m.

Desvíos habilitados

De acuerdo con la Secretaría, ya también hay rutas alternas para los conductores en sentidos sur–norte, norte–sur, oriente–occidente y occidente–oriente, así como para quienes acceden a la avenida calle 26 desde diferentes puntos de la ciudad.

Puntualmente, sobre la movilidad en la calle 26, para quienes acceden por el occidente desde la avenida carrera décima, deberán continuar por la avenida carrera décima al sur y la calle 19 al occidente.

Y quienes acceden a la calle 26 al occidente desde la avenida carrera 13, deberán continuar por la avenida carrera 13 al sur y calle 19 al occidente.

En las recomendaciones para este día, autoridades sugieren optar por el transporte público o medios no motorizados para que los ciudadanos se movilicen y así evitar el impacto en la movilidad.

