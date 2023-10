En la cuenta de X del actor todavía aparece fijado un trino del 19 de junio de 2022, cuando celebraba la victoria de Gustavo Petro en las elecciones. “¡Por fin cambiamos!”, “¡ganamos!” y “¡tengamos fe!”, decía.

Por fin cambiamos !!!!!!!!!

Atrás el no, el permiso para la corrupción, la narco política.

Bienvenida la mirada social. No al hambre!!! No a la impunidad!!!!

Ganamos!!!! Gana Colombia!!!!

Tengamos fe!!! Creamos!!!

#ColombiaVota

— Ernesto Benjumea (@ebenjumea) June 19, 2022