Y es que desde antes que se lanzara, los avances de la nueva telenovela de Canal RCN y Prime Video mostraban que el gran ciclista se mostraría tal cual es, sin matizar su personalidad y sus formas de expresión.

Pero eso no quitó que muchos de los espectadores se impactaran gratamente con el tono que le brindó Juan Pablo Urrego, quien encarna a Urán, “combinando el humor con la vida real”.

El que hayan incluído las groserías en #Rigo hace la novela mucho mejor de lo que ya es, me encanta pic.twitter.com/nHbc6REtTE

Esa característica hizo que muchas personas expresaran con memes las carcajadas que les hizo soltar:

La novela de #Rigo me tiene riéndome cada 30 segundos

Lee También

Primer capítulo que aún no se acaba y ya me he reído como nunca JQHSJSHSJ

Amo ver series muy colombianas #Rigo pic.twitter.com/o6D2zJmIFm

— Asmodeus⁷🍊 (@bangtaniborahae) October 10, 2023