El comediante Alejandro Riaño sorprendió al revelar que una de sus entrevistas en ‘The Juanpis live show’ no salió como esperaba. En esta ocasión, su invitado fue Pirlo, un cantante de trap caleño que está ganando notoriedad en la escena musical. Sin embargo, lo que parecía una conversación entretenida terminó convirtiéndose en un momento incómodo tanto para Riaño como para los asistentes al evento.

(Lea también: Mari Manotas fue contundente sobre si volvería con Riaño y dejó mensaje a su novio)

Riaño explicó que sus entrevistas suelen ser improvisadas, aunque su equipo realiza una investigación previa sobre los invitados. Sin embargo, esta vez las cosas no salieron como se esperaba.

“Pensamos ‘¿qué puede salir mal?’ Pero salió muy mal, fue muy incómoda”, confesó el comediante.

Según relató, Pirlo se mostró nervioso desde el inicio, bajando varias veces al camerino antes de la entrevista. A medida que avanzaba la conversación, el artista comenzó a descontrolarse, haciendo comentarios polémicos sobre otros cantantes como Wescol y Blessd, con quienes ha tenido desacuerdos en el pasado.

Jajajajaja que putas papi qué mierda hace Pirlo con JUANPIS lo más random que e visto https://t.co/rsfFHyqJir — Palminton (Vector) Beroz 🤡🫵 (@elbaretologo420) February 16, 2025

Pero lo más sorprendente fue su comportamiento en el escenario. “No sabemos en qué momento empezó a tomar, se prendió su porro y dijo que lo hiciéramos visible”, contó Riaño.

Incluso, cuando llegó el momento de cantar, la presentación decepcionó a los presentes.

Que vergüenza con juanpis y todos los invitados, Y pues ome pobre pirlo dejar la dignidad en el piso de esa manera, Tanto talento en tanta gente y la droga los lleva a la mierda que lastima pic.twitter.com/doGJfjWso2 — DIEGO ARIAS🇨🇴🦦 (@daah000_) February 18, 2025

Debido a lo sucedido, Riaño tomó la decisión de no publicar la entrevista en su canal de YouTube. Explicó que su intención nunca ha sido dañar la imagen de sus invitados, y que en otras ocasiones también ha decidido no compartir entrevistas que no fluyen de la mejor manera.

“No tengo unas preguntas preparadas. Muchas veces los invitados no entienden la dinámica del personaje y por eso no sale como esperamos. Pero la intención no es dañar la carrera de nadie”, aclaró.

Además, pidió a sus seguidores que no juzguen a Pirlo, revelando que el artista se disculpó con el equipo al día siguiente.

(Vea también: ‘Yaya’ se sobrepasó con ‘La liendra’ en ‘LCDLF’ y hay controversia; Dani Duke se emberracó)

“Les pido que no sepulten al invitado… Al otro día nos pidió disculpas, lo cual le agradezco enormemente”, concluyó el comediante.

Finalmente, Riaño también ofreció disculpas a su público, asegurando que estas son situaciones que pueden ocurrir en un ‘show’ en vivo.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.