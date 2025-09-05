En un partido emocionante, la Selección Colombia ganó, goleó y clasificó al Mundial de 2026 y, en medio de las celebraciones, apareció un padre orgulloso que mostró cómo su hijo acompañó a James Rodríguez en su camino hacia el campo de juego al inicio del partido.

Se trata de Lincoln Palomeque, exesposo de la presentadora Carolina Cruz, quien desde su cuenta de Instagram compartió un video en el que se observa a Matías de la mano del ’10’.

“Día perfecto… Mati saliendo en el Metropolitano, cantando el himno con manito en el pecho, con el 10 de la selección y gol de James Rodríguez”, escribió el actor en sus redes sociales.

La publicación también despertó interés porque el otro niño que iba de la mano del destacado jugador era su propio hijo. Desde luego, la publicación provocó cientos de comentarios.

“Mi ‘Mati’ en Barranquilla entrando al Metropolitano de Barranquilla, te la gozaste con el niño de James, bendiciones” y “Nunca olvidará que su papá lo llevó a ese partido y lo mejor de la mano del 10”, fueron algunas de las reacciones.

¿Qué pasó entre Lincoln Palomeque y Carolina Cruz?

Durante años, Lincoln Palomeque y Carolina Cruz fueron una de las parejas más mediáticas y queridas del entretenimiento colombiano. Su vínculo, que se extendió por más de una década, fue percibido como un modelo de estabilidad, especialmente luego del nacimiento de su hijo Matías en 2017.

Sin embargo, en 2022 sorprendieron al país al anunciar públicamente su separación, en medio de rumores constantes y especulaciones sobre una posible crisis sentimental.

En ese entonces compartieron el anuncio a través de redes sociales, destacando que la decisión fue tomada con respeto y desde el cariño mutuo, priorizando el bienestar de su hijo.

Aunque no ofrecieron detalles específicos sobre las causas del quiebre, Carolina Cruz fue más abierta en entrevistas posteriores, donde explicó que la relación se había transformado y que intentaron fortalecerla sin obtener el resultado esperado. También enfatizó que seguirían actuando como un equipo en la crianza de Matías.

