Carolina Cruz es una de las presentadoras más queridas y reconocidas de la televisión colombiana. Su carisma, espontaneidad y cercanía con el público le han permitido consolidar una sólida trayectoria en los medios, convirtiéndose en una figura referente de la pantalla chica.

Actualmente continúa conquistando a los televidentes con su participación en el programa matutino ‘Día a día‘, donde se ha ganado un lugar especial en la rutina diaria de miles de hogares.

(Vea también: Carolina Cruz habló de su relación con Carolina Soto: “Somos compañeras de trabajo”)

Sin embargo, Carolina atravesó en los últimos días una situación familiar que decidió compartir con sus seguidores a través de las redes sociales.

Lee También

La presentadora compartió una historia en la que se veía a su madre, Luz María Osorio, recostada en una camilla de hospital, vistiendo una bata clínica y con evidentes signos de haber pasado por un procedimiento médico.

Posteriormente, la propia Luz María se encargó de dar más detalles desde su cuenta personal de Instagram. Allí publicó una fotografía de la vista desde su habitación en el hospital, acompañada de la frase: “Desde mi habitación, Dios me regala esta belleza”. Con este mensaje quiso transmitir tranquilidad a quienes estaban atentos a su estado de salud.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Luz Maria Osorio Fernandez (@lumaosofe)

Amigos cercanos y seguidores de la familia reaccionaron de inmediato con mensajes cargados de cariño, solidaridad y buenos deseos. Expresiones como: “Bendiciones y recupérate pronto, Luzma”, “Dios contigo, tu recuperación será un éxito” y “eres una de las abuelas más queridas de Colombia, te admiro y te abrazo con el corazón” inundaron la publicación.

¿Qué le pasó la mamá de Carolina Cruz?

Ante la curiosidad generalizada, Luz María decidió explicar lo ocurrido: reveló que había sido sometida a una cirugía de reemplazo de cadera. Según contó, hace cuatro años ya le habían practicado la misma intervención en la cadera derecha y, en esta ocasión, le correspondió la izquierda.

Con humor y optimismo, señaló que ahora se siente como una “superpoderosa abuela biónica”, agradeciendo además los mensajes de apoyo y la buena energía que le enviaron desde diferentes rincones del país.

En el video compartido por Carolina, también se escuchó la voz de la presentadora, quien aseguró que la evolución de su madre estaba siendo positiva. De hecho, manifestó que lo más probable era que al día siguiente le dieran el alta médica para continuar su recuperación en casa, rodeada de la comodidad del hogar y el calor de su familia.

Este episodio mostró una vez más la cercanía de Carolina Cruz con sus seguidores, a quienes mantiene al tanto no solo de su carrera profesional, sino también de su vida personal y familiar. Al mismo tiempo, dejó en evidencia la fortaleza y el buen ánimo de su madre, quien afronta esta etapa con optimismo y gratitud, acompañada siempre por el amor de sus hijos y nietos.

Carolina Cruz emocionada al ver a su hijo Matías en partido de la Selección Colombia

En días recientes, la vallecaucana emocionó a sus seguidores al compartir un momento que describió como uno de los más significativos de su vida personal.

Durante el partido amistoso de la Selección Colombia contra Bolivia, disputado el pasado jueves, su hijo mayor, Matías, tuvo el privilegio de salir a la cancha de la mano de James Rodríguez, capitán del equipo y portador del emblemático número 10.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lincoln Palomeque (@lincpal)

Carolina no pudo contener la alegría de ver a su hijo protagonizar esa experiencia única, y así lo dejó reflejado en sus redes sociales, donde publicó varias imágenes y mensajes llenos de orgullo.

El instante también fue compartido por su expareja y padre de Matías, el actor Lincoln Palomeque. A través de su cuenta de Instagram, Palomeque mostró cómo su hijo acompañó al jugador durante el himno nacional y en los momentos previos a la celebración del primer gol de la Selección.

Para ambos padres fue un recuerdo invaluable que decidieron inmortalizar en sus plataformas digitales, lo que generó una ola de reacciones y felicitaciones por parte de los seguidores.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.