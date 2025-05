Carolina Cruz se ha destacado, aparte de su belleza, por ser una mujer muy familiar y cercana, por lo que, luego de varios años en ‘Día a día’, sus compañeros se han convertido casi que en su familia. Iván Lalinde, por ejemplo, es uno de sus confidentes.

(Vea también: Fue ‘el niño más lindo del mundo’, pero el alcohol lo llevó a la desgracia; es irreconocible)

Sin embargo, hay un rumor que está corriendo en redes sociales sobre una supuesta enemistad que hay entre ella y Carolina Soto, con quien también solía compartir espacios fuera del trabajo.

Pero los seguidores de ambas se han dado cuenta de que dichos espacios ya no son tan constantes en comparación al pasado, por lo que supusieron que había una pelea de por medio.

Ante estos comentarios leídos en la caja de preguntas, una dinámica puesta por Cruz en sus historias de Instagram, la presentadora decidió hablar del tema y por fin aclarar si realmente había algo que arreglar entre ambas.

“La gente se inventa unas películas, unos dramas. Preguntan que por qué ya no parcho tanto con ‘Caro’ Soto. Primero, sí somos amigas, somos compañeras de trabajo, tenemos muy buena relación. Germán (esposo de Carolina Soto) es el padrino de Salvador y es un padrino exageradamente detallista y presente. ‘Caro’ y Germán son muy especiales con mis hijos”, afirmó Cruz.

(Vea también: Fiesta con sorpresa: cumpleañero expuso a su esposa infiel delante de su familia y amigos)

Sin embargo, algunos no olvidan que ni Soto ni Germán estuvieron en el cumpleaños de Salvador, así que ella siguió detallando:

“No pudieron ir porque Valentino tenía una lesión y para él es muy importante estar bien para sus partidos de fútbol, entonces no sé de dónde la gente saca esas películas tan chistosas. No estamos bravas, no estamos peleadas, tenemos una muy buena relación y nos queremos”.

Aprovechó el momento para dejar claro que también tiene una excelente amistad con Catalina Gómez, quien es su otra compañera de set con la que lleva años trabajando.

Además de eso, aprovechó para hablar del nuevo emprendimiento de Carolina Soto, quien publicó el nuevo curso virtual que tendrá para enseñar manejo de redes sociales enfocado a la publicidad y ventas.

(Vea también: ‘Influencer’ fue atacada por su pareja durante una transmisión en vivo, en Instagram)

Si es conocida Carolina Soto, además de su aparición en televisión, es por su calidad en videos promocionales, que además de mantener una buena resolución, es muy creativa en sus ideas.

Carolina Cruz aseguró que también quería aprender como su amiga y compañera hacer dicho contenido, pero sobre todo a mantener la disciplina y constancia que Soto tiene a la hora de publicar y grabar.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.