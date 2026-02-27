Lo que debía ser un recuerdo inolvidable para los estudiantes de la Universidad Iberoamericana (IBERO), en Ciudad de México, terminó en una emergencia médica. Este viernes 27 de febrero, una estructura de gradas metálicas se desplomó mientras más de un centenar de alumnos posaban para su fotografía generacional, provocando el pánico en la comunidad universitaria.

Según los reportes preliminares, citados por El Heraldo de México, el grupo afectado pertenece a la Licenciatura en Psicología, generación 2022-2026, quienes se encontraban listos con sus togas y birretes para capturar el cierre de su etapa académica.

Videos que circulan en redes sociales captaron el instante exacto en que la estructura, que sostenía a cerca de 150 estudiantes, cedió en su parte central y posterior. En las imágenes se observa cómo el peso acumulado venció los soportes metálicos, provocando que los jóvenes cayeran unos sobre otros desde una altura de aproximadamente tres metros.

Acá, las imágenes en cuestión:

#Ahora | Se derrumba templete, mientras se tomaban la foto en la @IBERO_mx, personal de @SUUMA_CDMX, Cruz Roja, Protección Civil y Erum atienden a los lesionados. #Video 🎥👇🏽 pic.twitter.com/dFTskVKUzQ — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) February 27, 2026

Los servicios de emergencia interna de la IBERO reaccionaron de inmediato, activando los protocolos de seguridad. Minutos después, ambulancias de la Cruz Roja, Protección Civil y del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) arribaron al campus para atender a los afectados.

De acuerdo con el último balance oficial, 33 personas resultaron lesionadas, recogió el medio mencionado.

Aunque la mayoría de los estudiantes presentaron golpes contusos, crisis nerviosas y raspones que fueron atendidos en el lugar, se confirmó que al menos 6 alumnos requirieron traslado hospitalario para descartar fracturas o lesiones internas de gravedad.

La universidad aseguró a través de un comunicado que ninguno de los heridos se encuentra en estado crítico.

La Universidad Iberoamericana lamentó profundamente lo sucedido y señaló directamente al proveedor externo contratado para el servicio de fotografía y montaje de la estructura. La institución enfatizó que la seguridad de su comunidad es prioridad y que se brindará todo el apoyo necesario a los estudiantes afectados y sus familias.

“Se ha activado el seguro médico institucional para todos los alumnos involucrados y estamos colaborando estrechamente con las autoridades para determinar las causas exactas de este fallo estructural”, detalló la IBERO en su cuenta oficial de X.

Las autoridades investigan una posible negligencia en la instalación de las gradas, las cuales presuntamente no contaban con los refuerzos necesarios para soportar el peso de un grupo tan numeroso.

Acá, otro video de lo ocurrido:

