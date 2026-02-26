La captura de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como alias ‘El Mencho’, dejó al descubierto detalles que van más allá del operativo militar que permitió su caída en Tapalpa, Jalisco.

La Secretaría de Defensa de México confirmó que la detención se produjo en medio de una operación aérea y terrestre de alto impacto, pero con el paso de los días han salido a la luz elementos llamativos sobre el lugar en el que se encontraba.

El Mundial 2026 y ‘El Mencho’

Uno de los datos que más ruido ha provocado tiene que ver con el Mundial 2026. En la mansión donde estaba el líder del CJNG se encontraron boletos para los cuatro partidos que se disputarán en el Estadio Guadalajara, uno de ellos correspondiente a la Selección Colombia.

El hallazgo abrió interrogantes sobre el destino de esas entradas y si el propio ‘El Mencho’ tenía previsto asistir a alguno de esos compromisos.

La versión fue ampliada por el periodista Óscar Balderas en su columna titulada ‘‘El Mencho’ tiene boletos para el Mundial’, publicada en el diario Milenio.

Allí explicó que, según una fuente con acceso a información clasificada, el jefe criminal habría movido contactos para conseguir las entradas y destinarlas como obsequio para aliados estratégicos en la política y el empresariado. De acuerdo con lo citado por Balderas, tampoco le convenía que se produjera una disrupción durante la Copa del Mundo 2026.

Cuál es el estadio de Guadalajara

El escenario en cuestión es el Estadio Guadalajara, ubicado en Zapopan, Jalisco. El recinto tiene capacidad para 48.000 espectadores y fue inaugurado en 2010. Para la Copa Mundial de la FIFA 2026 albergará cuatro partidos de la fase de grupos.

Construido sobre un terreno elevado y con un diseño esférico similar al de un coliseo, el estadio figura entre los escenarios más llamativos que recibirán encuentros del torneo. Allí se jugarán los cuatro compromisos para los que, según la columna citada, se habrían gestionado los boletos encontrados en la propiedad donde fue capturado ‘El Mencho’.

