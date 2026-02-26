La tensión que vive México por la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, señalado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ya tuvo su primera gran consecuencia en el calendario deportivo internacional: la cancelación de la Copa del Mundo de Clavados que debía disputarse en Guadalajara.

El hecho ocurre en un momento especialmente sensible para el país, que será una de las sedes del Mundial 2026, torneo que compartirá con Estados Unidos y Canadá y que está previsto para los próximos meses. La preocupación gira en torno a si el clima de violencia podría afectar la logística y la seguridad del evento más importante del fútbol mundial.

Desde el Ejecutivo, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no existe “ningún riesgo” para los visitantes, en especial en Guadalajara, ciudad que ha estado bajo el foco tras los recientes hechos.

En la misma línea se pronunció el presidente de la Fifa, Gianni Infantino, quien reiteró la confianza en las autoridades mexicanas y en los protocolos de seguridad diseñados para el Mundial.

Sin embargo, mientras los mensajes oficiales llaman a la calma, la comunidad internacional ya tomó una primera decisión que evidencia la cautela frente al contexto actual.

Cancelan la Copa del Mundo de Clavados en Guadalajara

La World Aquatics confirmó la cancelación de la parada de la Copa del Mundo de Clavados que estaba programada del 5 al 8 de marzo en el Centro Acuático Panamericano, en Zapopan, Jalisco.

La determinación, adoptada junto con la Federación Mexicana de Clavados y autoridades locales, se dio tras una evaluación de riesgo sobre la situación de seguridad en la zona.

En su comunicado, la entidad explicó que la decisión se tomó luego de analizar cuidadosamente el panorama de orden público y subrayó que la protección de atletas, entrenadores y delegaciones es la prioridad principal.

De acuerdo con reportes de prensa mexicana, la parada no será reprogramada, lo que modifica el camino clasificatorio hacia la Súper Final en Pekín, prevista para mayo. Ahora, la definición de cupos dependerá exclusivamente de los resultados obtenidos en la competencia de Montreal.

¿Qué pasará con el Mundial?

Aunque las autoridades mexicanas y la Fifa insisten en que el Mundial 2026 no está en riesgo, la cancelación de un evento de talla global reabre el debate sobre las garantías de seguridad en el país.

México tiene programados varios partidos del torneo y espera la llegada de miles de aficionados extranjeros. En ese contexto, cualquier señal de inestabilidad causa inquietud no solo en el ámbito deportivo, sino también en el económico y turístico.

Por ahora, el mensaje oficial es de tranquilidad. Pero la decisión de World Aquatics deja claro que la situación está siendo observada con lupa y que, más allá de los discursos, los organismos internacionales priorizan la prevención ante cualquier escenario de riesgo.

