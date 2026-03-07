Las redes sociales no salen del asombro tras la difusión de los aterradores videos que captaron, paso a paso, la muerte de Yuris Cristel Camila García Manrique . En las imágenes, que se han vuelto pieza clave de la investigación, se observa no solo el momento del impacto, sino la angustia previa de la mujer de 28 años. Este material audiovisual fue el detonante para que la Alcaldía de Chinácota ordenara el cierre inmediato del establecimiento “Entre Flores” .

En los clips, grabados por allegados, se ve a Camila sentada sobre un neumático inflable en la cima de una estructura metálica de gran altura. Lo que más hiela la sangre es el audio: “¿Me va a recibir alguien allá? ¿No me voy a estrellar?”, pregunta ella con un miedo evidente. La respuesta del operario, dándole una falsa sensación de seguridad, precedió al descenso que terminó en tragedia cuando la joven salió despedida en una curva, golpeando violentamente la infraestructura.

La viralización de estas imágenes y la presión ciudadana obligaron a una inspección técnica de urgencia. Tras analizar la trayectoria que se ve en los videos, funcionarios de la Administración Municipal y organismos de socorro confirmaron lo peor: el establecimiento no contaría con los permisos requeridos para operar este tipo de atracciones mecánicas extremas.

“Se activaron los protocolos y se ordenó el cierre y sellamiento del lugar”, informó la Alcaldía en un comunicado oficial. La falta de licencias para el tobogán sugiere que la estructura, inaugurada en febrero, no pasó por las pruebas de física y seguridad necesarias para garantizar que un usuario no saliera proyectado, tal como quedó registrado en las grabaciones que hoy son tendencia nacional.

Mientras el parque “Entre Flores” permanece con cintas de “Sellado”, la Fiscalía analiza cada frame de los videos para determinar responsabilidades penales. La muerte de esta madre de un niño de cuatro años y líder social del Catatumbo ha puesto en evidencia el vacío de control en los parques temáticos de la región.

Por ahora, los videos del accidente quedan como una advertencia letal sobre la informalidad en el turismo extremo, mientras el municipio de Tibú despide a una de sus mujeres más activas en medio de la indignación por un parque que “funcionaba a medias” legalmente.