Tras el cierre y sellamiento del parque “Entre Flores” por el fallecimiento de Yuris García, se han conocido detalles sobre la creación de este centro turístico en Chinácota, Norte de Santander. Sus propietarios, una pareja identificada como Cristian Osorio y Fabiana Trujillo hablaron meses atrás en una entrevista con el youtuber Jesús Barón sobre el proceso de construcción de las estructuras que hoy están bajo investigación judicial.

En el video, Cristian explicó que el proyecto fue una iniciativa propia que se desarrolló con recursos personales y sin la participación de firmas de ingeniería externas. “El ingeniero y el arquitecto fuimos nosotros”, afirmó el propietario, detallando que los primeros diseños de las cabañas y áreas comunes se realizaron de manera informal: “Yo agarré una servilleta y dibujé los glamping”, señaló en la charla.

La pareja también mencionó que el crecimiento del establecimiento no estuvo exento de dificultades legales. Durante la entrevista, admitieron que en las etapas iniciales de la obra no contaban con toda la documentación requerida por las autoridades locales. “Empezamos a construir sin permiso, la verdad”, relató Cristian, mencionando que el lugar llegó a estar cerrado un mes mientras intentaban regularizar la situación de planeación ante la Alcaldía de Chinácota.

La atracción donde ocurrió el accidente fatal había sido inaugurada hace apenas un mes, como parte de una estrategia para diversificar la oferta extrema del parque. Sin embargo, tras la inspección técnica realizada este sábado por la Administración Municipal, se determinó que el lugar no contaría con los permisos específicos para operar este tipo de estructuras recreativas de alto riesgo.

Por ahora, los testimonios de los dueños sobre la autogestión en el diseño y construcción de sus instalaciones son analizados por las autoridades. El sellamiento del parque es indefinido mientras la Fiscalía determina si hubo fallas técnicas en el tobogán que, según sus propios creadores, fue levantado bajo un modelo de aprendizaje empírico y “a pulso”.

