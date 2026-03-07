Detrás del estremecedor video que circula en redes sociales sobre el accidente en un parque temático de Chinácota, Norte de Santander, se esconde una tragedia familiar que tiene de luto al municipio de Tibú. La víctima, Yuris Cristel Camila García Manrique, de apenas 28 años, no era una turista más; era el pilar de su hogar y una voz activa por las comunidades vulnerables del Catatumbo.

Camila, como la conocían sus allegados, era madre de un niño de cuatro años. Su partida deja un vacío irreparable no solo para su hijo, sino también para su madre y su hermano menor, de solo nueve años, quienes dependían económicamente de su trabajo. García laboraba de la mano con la Alcaldía de Tibú y colaboraba estrechamente con la organización Madres del Catatumbo por la Paz, liderando proyectos sociales en una de las zonas más complejas del país.

La pregunta que presagió la tragedia El video que hoy sirve como prueba reina para la Fiscalía revela la angustia de la joven segundos antes de lanzarse por el “tobogán extremo” del establecimiento “Entre Flores”. Con una inquietud que hoy suena a premonición, Camila preguntó: “¿Me va a recibir alguien allá?”.

Pese a que el operario intentó darle confianza con instrucciones técnicas —”piernas cruzadas y bien agarrada”—, la seguridad de la estructura falló. Al tomar una de las curvas, Camila salió proyectada de la dona inflable e impactó violentamente contra la infraestructura. Aunque inicialmente permaneció consciente, los traumas internos fueron tan severos que llegó sin signos vitales al centro asistencial en Cúcuta.

Un parque bajo la lupa El establecimiento “Entre Flores” aseguró en un comunicado que activó los protocolos de emergencia y que la atracción, inaugurada apenas en febrero de este año, contaba con verificaciones iniciales. Sin embargo, Carmen García, presidenta de Madres del Catatumbo, fue enfática al exigir justicia: “Ella tenía inquietudes antes de lanzarse, preguntó si no se iba a estrellar y le dijeron que no”.

🇨🇴 | Una joven de 28 años, natural de Tibú e identificada como Yuris Cristel Camila García Manrique, falleció tras un trágico accidente en un establecimiento recreativo de la zona rural de Chinácota, Norte de Santander, Colombia. La joven se deslizaba por un “tobogán extremo”,… pic.twitter.com/QZJLOFPX3M — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) March 6, 2026

Las autoridades de Norte de Santander han iniciado una inspección técnica exhaustiva. El foco de la investigación está en determinar si el diseño del tobogán, que ya había recibido quejas de visitantes previos por la falta de contención en ciertos tramos, cumplía con las normas de seguridad exigidas por la ley para atracciones extremas.