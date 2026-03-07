Lo que ocurrió en la parte alta de la estructura del parque “Entre Flores”, en Chinácota, no fue solo un accidente mecánico; fue una tragedia precedida por la duda y el miedo. Un video que se ha vuelto viral en las últimas horas revela que Yuris Cristel Camila García Manrique, de 28 años, presentía que algo podía salir mal. Su pregunta, que hoy resuena como un presagio fatal, pone en duda los protocolos de seguridad de estas atracciones extremas.

“¿Me va a recibir alguien allá? ¿No me voy a estrellar?”, se escucha decir a la joven con una voz cargada de nerviosismo mientras se acomodaba en la dona inflable. La respuesta del operario, grabada en el mismo clip, buscaba transmitir una calma que terminó siendo falsa: “No tenga miedo, siempre hacia atrás, piernas cruzadas y bien agarrada”.

Segundos después de ese intercambio, el presentimiento de Camila se hizo realidad. El video muestra que, a pesar de seguir las instrucciones de ir “bien agarrada”, la velocidad y el diseño de la pista jugaron en su contra. Al llegar a una de las curvas más cerradas, la inercia superó la contención de la estructura. La joven no fue “recibida” por nadie, sino que salió proyectada al vacío, impactando contra la base del tobogán.

Este mensaje premonitorio es hoy la base del reclamo de su familia y de las organizaciones sociales de Tibú, donde Camila era una reconocida líder. Carmen García, presidenta de Madres del Catatumbo, cuestionó duramente la ligereza con la que se trataron las dudas de la joven: “Ella preguntó porque sentía el peligro, y le aseguraron que todo estaba bien”.

La inspección técnica que adelanta la Fiscalía deberá determinar si el operario tenía la capacitación para evaluar que la posición de Camila no era la óptima o si, simplemente, el diseño del tobogán —inaugurado apenas en febrero— no era apto para las velocidades que alcanzaba.

Por ahora, el video del “último diálogo” de Camila queda como una dolorosa lección sobre la importancia de escuchar el instinto y la responsabilidad ineludible de los parques de diversiones sobre la vida de sus usuarios.

