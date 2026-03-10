La desaparición de David Felipe Acosta Botina, de 27 años, completa nueve días y en medio de la investigación surgió un dato que mantiene en alerta a su familia: su celular se encendió, pero estaba siendo utilizado con una tarjeta SIM registrada a nombre de otra persona.

El joven fue visto por última vez en la madrugada del domingo 1 de marzo, cuando salió de un casino ubicado en la zona T de Bogotá. Las cámaras de seguridad del lugar captaron el momento en que abandonó el establecimiento hacia la 1:05 a. m., caminando con aparente normalidad.

Según los registros, David Felipe avanzó por el sector hasta llegar a la calle 82. Desde ese punto se pierde por completo su rastro y, hasta ahora, no se conocen más imágenes ni pistas claras sobre su paradero.

Durante las labores de investigación surgió una información que ha llamado la atención de las autoridades: el celular del joven fue encendido en algún momento posterior a su desaparición, pero estaba funcionando con una tarjeta SIM diferente, registrada a nombre de una mujer, según dio a conocer Publimetro.

El caso ya fue reportado y es acompañado por la Fiscalía, entidad que adelanta las indagaciones para esclarecer qué ocurrió con el joven y quién estaría usando el dispositivo.

Qué se sabe del celular de David Felipe Acosta Botina tras su desaparición

A la incertidumbre por su paradero se sumó otra situación que tiene en alerta a la familia. En los últimos días han recibido llamadas de personas que aseguran tener a David Felipe y exigen altas sumas de dinero para liberarlo.

Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han confirmado que se trate de un secuestro. Por el contrario, existe la preocupación de que personas inescrupulosas estén intentando aprovecharse del dolor de la familia para obtener dinero.

Quienes tengan información sobre el paradero de David Felipe Acosta pueden comunicarse a los números 310 323 5341 o 322 359 1292. Cualquier información o dato, según su familia, es clave para dar con su paradero.

