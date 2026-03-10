Un ataque sicarial registrado la tarde del 10 de marzo en el norte de Bogotá dejó gravemente herido a un comerciante que se encontraba en una cafetería del barrio Toberín, en la localidad de Usaquén.

El caso provocó preocupación entre residentes del sector tras escucharse varios disparos en plena vía pública. La víctima fue identificada como Sahilton Linares Linares, un hombre de 58 años dedicado al negocio de finca raíz, según informó El Tiempo.

Según los reportes conocidos, el comerciante estaba en el establecimiento a la espera de cumplir una cita cuando un hombre se le acercó y abrió fuego sin mediar palabra.

Durante el ataque, el agresor disparó en varias ocasiones. Linares recibió al menos cuatro impactos de bala en el tórax y uno en un brazo, que lo dejaron gravemente herido, informó el citado medio.

Luego del atentado, personas que estaban en el lugar lo auxiliaron y lo trasladaron al hospital Simón Bolívar, donde ingresó con signos vitales y logró ser estabilizado por los médicos.

De acuerdo con información conocida por el rotativo, el comerciante es oriundo de Yacopí (Cundinamarca), aunque llevaba varios años viviendo en Bogotá. Incluso, días antes del ataque había viajado a su municipio natal junto a familiares y regresó a la capital para atender asuntos personales.

#BOGOTÁ | Así está el lugar a esta hora (7:36 p.m.) en el que hace se registró un tiroteo en horas de la tarde. La víctima está en el Hospital Simón Bolívar.

Vía: @soysebasherrera. https://t.co/R0kxQZ2KMp pic.twitter.com/EgcNXDMCpv — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) March 11, 2026

Vínculos de comerciante baleado con esmeralderos asesinados

Las primeras indagaciones también revelaron que Linares habría mantenido relaciones cercanas con Luis Abelardo Triana Hoyos, conocido con el alias de ‘Valero’, quien fue asesinado en septiembre de 2024 en el sur de Bogotá.

Triana Hoyos fue señalado en su momento como presunto líder de una oficina de cobro vinculada a comerciantes de San Andresito de la 38 y habría tenido relación con el llamado clan de los Triana, un grupo que terminó con varios de sus integrantes extraditados por narcotráfico.

Según las hipótesis que analizan las autoridades, el atentado contra Linares podría estar conectado con la disputa entre esmeralderos que desde hace algunos años ha dejado varios hechos violentos en Bogotá, incluidos asesinatos y ataques sicariales contra empresarios relacionados con ese sector.

