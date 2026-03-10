En medio de los incidentes de orden público en Bogotá, hubo uno que quedó registrado por las cámaras de la Secretaria de Seguridad de la ciudad y llamó la atención por la intensidad de la escena.

El caso se reportó en la mañana del martes 10 de marzo de 2026 cuando un hombre apareció con un arma impresionante en la calle 80 de la capital colombiana, en medio de la sorpresa de propios y extraños.

“La alerta emitida desde #C4Bogotá permitió capturar en segundos a este sujeto, quien en plena vía pública empuñaba un machete en la mano, mientras intentaba agredir a otra persona”, indicó la entidad desde su cuenta institucional de X (antes conocido como Twitter).

Este fue el video con la impactante situación que quedó registrada en video, donde hubo varias personas en público en medio del ataque, a otro sujeto del que no se saben mayores detalles.

La alerta emitida desde #C4Bogotá permitió capturar en segundos a este sujeto, quien en plena vía pública empuñaba un machete en la mano, mientras intentaba agredir a otra persona. Durante este momento una mujer intentó detenerlo pero su rabia no lo dejaba. Ya son 13.900 cámaras… pic.twitter.com/FN3vEl7SXm — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) March 10, 2026

La grabación de la cámara de la mencionada entidad mostró que, durante este momento, una mujer intentó detener al hombre con el machete, pero la rabia no lo dejaba parar su ataque.

Finalmente, las autoridades aparecieron para detener al agresor con el machete debido a agresiones personales, en medio del pánico que provocó en plena vía pública con la arma en cuestión.

Así, a pesar del temor causado, el caso no pasó a mayores en una de las zonas más transitadas de la capital colombiana.

¿Cuántas cámaras de vigilancia tiene la Secretaría de Seguridad de Bogotá?

La Secretaría de Seguridad de Bogotá indicó que ya son 13.900 cámaras en Bogotá que están alertas ante este tipo de hechos con todo un sistema integrado en la ciudad.

Las cámaras integradas de entidades públicas y privadas se monitorean desde el C4 y desde diez centros de control ubicados en estaciones de Policía. Estas permiten fortalecer la vigilancia en vías principales, zonas de alta afluencia y sistemas de transporte.

Desde este centro trabajan de manera conjunta la Policía Metropolitana de Bogotá, la Fiscalía General de la Nación y entidades del Distrito como la Secretaría Distrital de Seguridad, la Secretaría de Movilidad, la Secretaría de la Mujer, la Secretaría de Salud, el Cuerpo Oficial de Bomberos y el Idiger.

El alcalde Carlos Fernando Galán confirmó que desde el inicio de su administración el número de cámaras ha aumentado en más del 33 %. En los últimos dos años se han integrado 1.676 cámaras al C4, ampliando la cobertura del sistema. A esto se suman 310 cámaras multisensor instaladas en 2025, con cobertura de 360 grados, y otras 291 que se incorporarán durante 2026.

El centro de control incorporó herramientas de analítica de video con inteligencia artificial, capaces de revisar en pocos minutos horas de grabaciones para identificar características como el color de la ropa, el tipo de vehículo o la dirección en que se desplazó una persona.

Cabe remarcar que hay críticas al respecto, pues el concejal Marco Acosta reveló en un debate de control político que desde 2019 la ciudad no adquirió cámaras nuevas, manteniendo 5.828 a cargo directo de la Secretaría.

En agosto de 2024, el 46 % de esas cámaras estaban fuera de servicio. Aunque ese porcentaje bajó al 32 %, sigue siendo un desafío importante. Además, el sistema solo cubría el 23 % del territorio urbano distrital.

La Alcaldía abrió la posibilidad de que ciudadanos, conjuntos residenciales, comercios y universidades conecten sus cámaras privadas al C4, siempre que registren espacio público y cumplan condiciones técnicas mínimas.

