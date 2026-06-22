En medio de la espera por los escrutinios de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, se presentó nueva manifestación que complicó a Bogotá, ahora, en la tarde del lunes 22 de junio.

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La Secretaría de Movilidad de la capital colombiana indicó esta situación en la avenida El Dorado (calle 26) con carrera 33, en el sentido Oriente – Occidente, con lo que hubo afectación vial.

La recomendación para las personas en medio de la dificultad de tránsito es utilizar como rutas alternas la NQS y la avenida de las Américas, con la intención de que no crezca la congestión.

De hecho, la mencionada autoridad indicó que agentes civiles y un grupo guía desvían y gestionan el tráfico en este nuevo hecho que se remarca como los rezagos de la jornada electoral en el país.

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Cabe recordar que De la Espriella se impuso en el preconteo ante Iván Cepeda por una diferencia muy cerrada de poco más de 247.000 votos, con porcentajes de 49,66 % contra 48,7 % del perdedor.

A pesar de la inconformidad por parte de los seguidores del Pacto Histórico, Estados Unidos exaltó la victoria en la presidencia de Colombia a pesar de que se espera confirmación legal de los escrutinios.

Las reacciones con algunos desórdenes vienen desde el domingo, luego de que se divulgaron los resultados, con molestias en sectores no solo de Bogotá sino también en otras ciudades como Cali.

Lo cierto es que el tema no ha pasado a mayores en ninguno de los escenarios gracias al acompañamiento de las autoridades frente a estos comportamientos de expresión de desacuerdo.

Petro ha sido uno de los que más ha cuestionado la manera en la que se llevó a cabo la jornada electoral, aunque su opinión no tiene ninguna clase de peso frente a la decisión que tomen los jueces luego del escrutinio.

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