América sumó un nuevo papelón y quedó eliminado de la Copa Sudamericana, luego de no poder vencer en su propio patio al Macará de Ecuador. La ‘Mecha’ empató 0-0 y quedó sin chances de seguir con vida en el torneo continental.

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Por la victoria de Tigre, 2-0 contra Alianza Atlético, el equipo de Cali necesitaba con urgencia una victoria no solo para pasar de ronda, sino para finalizar como líder del grupo A y llegar directamente a octavos sin necesidad de pasar por ronda de ‘playoff’. Sin embargo, los ‘Diablos rojos’ tuvieron un juego muy pálido y no se les vio claridad de crear ocasiones con las que pudieran abrir el marcador.

Con ese resultado, los americanos terminaron terceros con nueve puntos, los mismos que los argentinos, pero por duelos directos entre ambos se quedaron sin la clasificación.

En la Copa Sudamericana, Colombia seguirá representada por Santa Fe y Medellín. Lo curioso es que no arrancaron desde el principio en ese certamen, llegaron a la ronda de ‘playoff’ al haber quedado de terceros en sus respectivos grupos de Libertadores.

Los colombianos que jugaron ‘la otra mitad de la gloria’ desde la primera fase, Millonarios y América, pasaron sin pena ni gloria con bochornosas eliminaciones.

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