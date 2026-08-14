Por: El Espectador

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Durante la semana del 13 al 19 de agosto, Bogotá se transforma en escenario de actividades culturales y solidarias, propuestas que invitan tanto a disfrutar como a aportar a quienes más lo necesitan. Diversos eventos se llevarán a cabo en espacios emblemáticos de la ciudad y reúnen conciertos, campañas de ayuda, proyecciones de cine, festivales gastronómicos y encuentros literarios.

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Uno de los eventos destacados es el “Concierto de Solidaridad”, organizado por la Orquesta Filarmónica de Bogotá el 15 de agosto en el Auditorio Fabio Lozano de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. La recaudación, con entradas entre 25.000 y 35.000 pesos colombianos, se destinará a los damnificados del terremoto ocurrido el 10 de agosto. La cita es a las 4:00 p. m., una oportunidad para unir la música con la solidaridad.

De acuerdo con la información oficial, Expopet—la feria más grande de animales de compañía en Colombia—, que se celebra en Corferias del 13 al 17 de agosto, se convierte en punto de acopio de donaciones para animales afectados por la emergencia. En las antiguas oficinas de Davivienda, ubicadas en el ingreso del arco, usted puede dejar contribuciones entre las 10:00 a. m. y las 6:30 p. m. Además, se desplegarán brigadas de apoyo veterinario en las zonas afectadas.

En el ámbito cinematográfico, ‘Couture, vidas entrelazadas’ llega al cine Cinemanía entre el 13 y el 19 de agosto, en la franja de 5:35 a 8:00 p. m. Dirigida por Alice Winocour y protagonizada por Angelina Jolie, la película muestra el viaje de Maxine a París durante la Semana de la Moda, explorando desafíos personales y el redescubrimiento de sí misma.

Por otro lado, el Festival Sushi Week 2026, del 14 al 23 de agosto, es organizado por Festivales Week y reúne a reconocidos restaurantes del país. El evento resalta por ser el primer festival de sushi “pet friendly” de Colombia, permitiendo que familias y mascotas compartan experiencia gastronómica.

La agenda cultural continúa con una adaptación teatral de “La Ilíada”, el 15 de agosto en el Teatro al aire libre La Media Torta, a cargo del actor David Reyes, conocido como Bicho Crespo. Igualmente, el 16 de agosto habrá un pícnic literario en el Parque El Country, e incluirá talleres, conversatorios y actividades para toda la familia de 10:00 a. m. a 4:00 p. m., además de presentaciones artísticas y musicales.

Ese mismo día, el Teatro Colón será el escenario para Las Áñez, dúo bogotano que presenta “Dualismo mágico”, su nuevo álbum, en un concierto con inscripción previa. El Festival de Música Colombiana de Suba, en la terraza del Centro Cultural Julio Mario Santo Domingo, también será el 16 de agosto, promoviendo la música tradicional nacional. Finalmente, el 15 y 16 de agosto se celebrará la sexta edición del Festival de pan y postre en el Parque El Country de Usaquén, con entrada libre y lo mejor de la repostería tradicional y de autor.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo apoyar a los afectados por el terremoto durante los eventos en Bogotá?

La Orquesta Filarmónica de Bogotá y Expopet han organizado actividades solidarias. Usted puede asistir al concierto el 15 de agosto o llevar donaciones para animales rescatados a Corferias, entre el 13 y 17 de agosto, en los horarios indicados. Así, el arte y la solidaridad se unen para apoyar a quienes resultaron damnificados.

¿Cuáles son los eventos culturales gratuitos destacados en Bogotá esta semana?

Entre las actividades gratuitas más sobresalientes se encuentran la adaptación teatral de “La Ilíada” en La Media Torta, el pícnic literario en el Parque El Country, el Festival de pan y postre en Usaquén y el Festival de Música Colombiana de Suba. Todos buscan fomentar la participación comunitaria y el acceso a experiencias culturales abiertas y variadas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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