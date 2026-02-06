La reciente encuesta hecha por AtlasIntel para la revista Semana y publicada el 5 de febrero de 2026, arrojó datos significativos sobre las intenciones de voto para la Gran Consulta por Colombia, una coalición de candidatos de centro-derecha y derecha que competirán para definir su candidato presidencial el 8 de marzo junto con las elecciones al Congreso.

Según AtlasIntel, que consultó a 7.298 personas entre el 27 de enero y el 4 de febrero de 2026, Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático, lidera esta carrera con el 26,9 % de la intención de voto, seguida por Vicky Dávila, quien registró un ascenso notable, duplicando su apoyo del 7% en enero al 15,4 % en febrero.

Dávila mostró un crecimiento explosivo que, según los analistas consultados por Semana, “refleja una dinámica favorable para figuras mediáticas y de perfil conservador en la coalición”. Esta valoración destaca en un escenario electoral que ha evidenciado una dispersión de apoyos en la parte baja del espectro.

El estudio, el más amplio hasta la fecha, fue una fotografía de la coalición con un objetivo claro: unificar a la derecha frente a bloques opositores, como el Pacto Amplio o el Frente por la Vida, que han amenazado su dominio en un contexto electoral altamente polarizado.

En cuanto a las figuras en declive, resalta el excandidato Juan Carlos Pinzón, quien cayó del 13,1 % al 7 %, perdiendo casi la mitad de su respaldo, lo que le relegó al sexto lugar. A su vez, figuras como Juan Daniel Oviedo, Enrique Peñalosa, Juan Manuel Galán, David Luna y Mauricio Cárdenas, mantienen posiciones inferiores de la intención de voto.

Además, la encuesta puso luz sobre la formalización de las candidaturas. A pesar de aparecer en una foto colectiva, ni Pinzón ni Galán se inscribieron oficialmente el miércoles 5 de febrero. Sin embargo, pueden hacerlo hasta el viernes 6 de febrero, lo que añade una cuota de incertidumbre a su posible participación en la consulta.

Estos rumores de últimas alianzas, subrayan la volatilidad de las preferencias electorales, a escasas semanas de las votaciones. En este sentido, la prórroga para las inscripciones podría alterar el panorama electoral en favor o en contra de alguno de los candidatos.

Esta es la fecha técnica de la encuesta

