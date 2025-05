En el programa ‘Día a Día‘ del Canal Caracol se vivió un emotivo momento que tocó el corazón de los televidentes y de las mismas presentadoras, Laura Acuña y Melina Ramírez. En medio de un especial dedicado al Día de las Madres, ambas fueron sorprendidas con mensajes cargados de amor por parte de sus hijos, lo que provocó lágrimas y una profunda emoción en vivo.

¿Por qué Laura Acuña y Melina Ramírez lloraron en ‘Día a día’?

La primera en recibir la sorpresa fue Laura Acuña, quien actualmente también participa como presentadora en ‘Yo me llamo‘. Durante el homenaje, el equipo del programa le entregó dos cartas escritas por sus hijos, Helena y Nicolás. Al leer los mensajes, la presentadora no pudo contener las lágrimas.

Sus hijos le expresaron todo su cariño, admiración y gratitud, con palabras que reflejaban el amor puro y sincero que sienten por ella. Acuña, visiblemente conmovida, abrazó las cartas mientras las leía entre sollozos, dejando ver su lado más maternal y humano en un momento que tocó también a sus compañeros en el set.

La emoción no terminó ahí. Minutos después fue el turno de Melina Ramírez, otra de las presentadoras de ‘Yo me llamo’. Aunque no recibió una carta en físico, su hijo Salvador, fruto de su relación con el deportista Mateo Carvajal, le envió un tierno video en el que le expresaba todo su amor.

El pequeño, con su dulce voz, le dijo “mamá, te amo”, y bastaron esas sencillas palabras para que Melina también rompiera en llanto, dejando ver lo importante que es para ella su rol de madre.

Ambas presentadoras compartieron con los televidentes lo que significaron estos gestos en medio de una fecha tan especial como el Día de la Madre. Reconocieron que, a pesar de sus compromisos profesionales, su prioridad sigue siendo el bienestar y el amor por sus hijos, quienes las llenan de orgullo y motivación cada día.

Sin duda, fue un homenaje que no solo celebró la maternidad, sino que también mostró la sensibilidad de dos figuras muy queridas por los colombianos.

La celebración del Día de las Madres sigue siendo una de las fechas más especiales en Colombia, y este homenaje en televisión fue un recordatorio del valor de cada mamá, del amor que siembran en sus hijos y de la profunda huella que dejan en sus corazones.

Lee También

¿Cuándo es el día oficial de la Madre en Colombia?

En Colombia, el Día de la Madre se celebra oficialmente el segundo domingo de mayo. Esta fecha, aunque no es un día festivo con descanso laboral, es una de las celebraciones más importantes y emotivas del calendario colombiano. En 2025, por ejemplo, se conmemorará el domingo 11 de mayo.

Durante este día, las familias se reúnen para rendir homenaje a las madres, abuelas y figuras maternas con gestos de cariño, regalos, almuerzos especiales y expresiones de gratitud por su amor incondicional y dedicación.

Es común que colegios y empresas hagan actividades especiales días antes del domingo, y que los medios de comunicación hagan campañas alusivas a la importancia de las madres en la sociedad. Además, es una de las fechas con mayor movimiento comercial en el país, sobre todo en floristerías, restaurantes y tiendas de regalos.

Sin duda, el segundo domingo de mayo es un día para reconocer el rol fundamental de las madres en los hogares colombianos.

* Pulzo.com se escribe con Z