#PortadaAlo | La preciosa santandereana @lauraacunaayala retorna a la televisión en un nueva faceta, ahora como presentadora de la sección #ElSemaforoDeLauraAcuña 👏🏻. A la bella ‘Laurita’, quien también es abogada, le es imposible renunciar a su personalidad independiente y a su risa desfachatada con la que conquistó a una audiencia hace más de una década. Una mujer multifacética que adora, sobre todas las cosas, el ser madre de Helena y Nicolás y esposa del gemólogo Rodrigo Kling. . . Entrevista @sandrapaolareal Fotos @delvecchio21 Maquillaje y peinado @laupantoja Management @tatianazuluagal Locación @upperside81st