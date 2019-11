‘La liendra’ reveló la inesperada noticia a través de las historias de su cuenta de Instagram, en donde contó que precisamente hoy no quería sacar el carro, porque quería irse en bicicleta. No obstante, su novia sí decidió salir en el automóvil, y tiempo después sucedió el aparatoso accidente.

También, aseguró que su novia está perfecta físicamente: “no tiene ningún rasguño”, pero que la están revisando en un hospital cercano para descartar alguna lesión.

Según lo que relató el influenciador, la bolsa de aire del carro fue el que le salvó la vida a su novia, ya que apenas se produjo el choque, el ‘airbag’ explotó y la protegió de que tuviera lesiones graves en su cuerpo o cara.

La joven, de 19 años, también recurrió a su cuenta de Instagram para darle un parte de tranquilidad a sus seguidores que le han preguntado por su estado, luego del accidente.

“Estoy muy bien. Los del otro carro están bien, no pasó nada fatal. No me duele nada, ya me van hacer unos exámenes para descartar que esté lesionada en alguna parte.”