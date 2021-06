green

“El ‘look’ que él muestra me generaba rechazo”, fue una de las frases que pronunció el artista al referirse a Mike (del que ya se sabe si es heterosexual, homosexual o bisexual) y a Gianluca Vacchi, el hombre de la vida real en el que estaba inspirado su papel en ‘La reina del flow 2’, como se puede escuchar en este video de Pulzo con la entrevista completa:

Sacrificios que hizo Marcelo Dos Santos por ‘La reina del flow’

La estrella de la televisión no solo indicó en este medio que le costó adaptarse a la ropa ajustada y los tonos de Mike, pues en la vida real él es “clásico”, sino al peinado, ya que, incluso, reconoció que no tuvo continuidad con el flequillo, porque él no es de usar ni laca ni cera.

Por el tema del vestuario, el artista también llegó a llamar “loca” a su hermana, debido a que ella sí estaba encantada con las pintas para Mike y le recomendó a su familiar usarla en la realidad. Él solo le respondió, según dijo en la grabación: “Esa ropa no me la pongo ni a bate”.

Asimismo, el actor se refirió a que, por el compromiso profesional que los actores adquieren con sus caracterizaciones y a que él mismo hizo la propuesta desde el ‘casting’, estudió muy bien a Gialuca Vacchi y al tiburón, que no son de su agrado, pues ellos dos son muy relevantes en la personalidad y físico de su papel en la novela.

Al italiano, exnovio de Ariadna Gutiérrez, el famoso lo considera un “tarado” en su personalidad casual, pero no en su faceta de empresario. Por eso, lo estudió tanto que, finalmente sintió que su imagen cercana al género urbano, pero “al mismo tiempo distinguido y empresario, seguido por grandes por chicos”, sí era el toque perfecto para darle forma a Mike.

“Tuve que encontrarme con un montón de cosas que no me gustan. […Pero, al final] empecé a verme bien, joven, trabajador, limpio”, manifestó.

En cuanto a lo del tiburón, el argentino hasta resaltó que el gesto del dueño de Grey Shark supuestamente sonriendo todo el tiempo es como si fuera la cara de ese animal, pero es una “risa falseta, porque es un depredador”. Es más, de la misma forma actúa el personaje.

Finalmente, de la caracterización también confesó cuánto tardaban en hacerle sus tatuajes en ‘La reina del flow’ y sobre estos dijo que estaba entre las cosas más fáciles de su ‘look’, ya que eran varios, pero salían muy rápido, en alrededor de siete minutos. Al respecto, añadió que gran parte fueron idea suya, entre ellos los de las runas: “El mago, el talismán, la transmutación, porque me gusta lo esotérico”, explicó a Pulzo.