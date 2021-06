green

Además de recordar que Mike Rivera, el productor dueño de Grey Shark en la novela, está inspirado en el ‘look’ de Gianluca Vacchi (el italiano exnovio de la exreina Ariadna Gutiérrez), el actor también mencionó cuánto se demoraban personificándolo.

Entre otras cosas, aseguró que el ‘look’ lo llevó a hacer muchos sacrificios, pues varios detalles, incluida la ropa, no van acorde con lo que Marcelo Dos Santos es en la vida real. “Tuve que encontrarme con un montón de cosas que no me gustan”, aseguró el famoso.

Pero más allá de todo eso, respondió una pregunta que se hacen muchos televidentes y es sobre si Mike es heterosexual, homosexual o bisexual (aquí la diferencia con semibisexual); lo que dijo el actor al respecto se puede escuchar desde el minuto 3:17 de este video de Pulzo:

Teniendo en cuenta que el productor está inspirado en Gianluca Vacchi, lo primero que indicó Marcelo Dos Santos en este medio es que él no sabía si el italiano era “hetero o bi”. Por eso, en el tema de la orientación sexual de Mike se dio la libertad de elegir.

“Puede ser bisexual, pero sobre todo es un adicto al trabajo”, aseguró el artista sobre su papel en ‘La reina del flow’, como se escucha en el grabación de esta nota.

Adicionalmente, aseveró que Mike también es “es un tipo que no va a poner en peligro su reputación y su prestigio”, de ahí que es muy probable que no se le vea, como popularmente se dice, “comiéndose todo lo que respira”, hombres o mujeres, ni tampoco en situaciones asociadas a adicciones como alcohol y drogas.

Cabe recordar que, en la novela, Mike no solo es el dueño de Grey Shark, sino el que está detrás del regreso a los escenarios de ‘Charly flow’, encarnado por Carlos Torres, y de los chismes alrededor de ese cantante y de Yeimy Montoya, actuada por Carolina Ramírez (quien en la vida real está casada con un extranjero).