El actor argentino lo contó en una entrevista con Pilar Schmitt, en Noticias Caracol, qué del ‘influencer’, que recientemente fue padre y tuvo que someter a su hija a una cirugía, tiene su personaje en la producción:

Dos Santos contó que poco sabía de Gianluca Vacchi pero cuando comenzó a investigarlo terminó por respetarlo: “Sé que él es como un contestatario un poco rebelde para con la burguesía italiana. Entonces empecé a encontrarle un poquito mas de sustrato del que yo a principio no había visto”.

Adicionalmente, en el programa ‘La Red‘, detalló que ocupa cinco horas diarias al día para darle fuerza a su interpretación de un hombre ambicioso y explosivo. Y entregó más detalles sobre lo que le inspiró del italiano:

“Este tipo tenía que ser un tipo grande pero con un look contemporáneo con los demás, también es moderno y por ahí tenía que ser… Empecé a estudiarlo y funcionó muy bien por el tema del tatuaje, de los anillos, la barba blanca. No parece un señor grande que quiere ser uno de 20 sino es un tipo en el mundo de la música con su propio estilo y eso marca para él un sello”.

En este avance de la producción, algo de su interpretación:

(Lea también: [Video] Carolina Ramírez, ‘La Reina del Flow’, desconsolada por crisis que vive Colombia)

Además, no tuvo problema en contar que los televidentes y fanáticos de ‘La reina del flow 2‘ han reaccionado muy bien a esa construcción de su versión de un empresario musical que llegó a complicarles las cosas a los protagonistas:

“De pronto la gente lo ve y me encanta cómo lo toman normal. ‘Qué bien te queda el look’ o ‘qué bien te quedan los tatuajes’, cosa que me costó trabajar porque no soy a fin a eso”.