Un caso que ha conmocionado a vecinos y usuarios en redes sociales se presentó en Villa General Belgrano, Córdoba (Argentina), donde un perro de nueve años fue asesinado con un disparo. El animal, llamado Harry, era el acompañante emocional de una niña con epilepsia y, según denunció su madre, el responsable sería un vecino del barrio cerrado Los Molles. Así lo reseñó Infobae, citando a medios locales.

El hecho ocurrió el pasado jueves 26 de junio, cuando Harry se extravió alrededor de las 5:30 p. m. Su familia lo buscó durante horas bajo temperaturas muy bajas, pero no lo hallaron. Al día siguiente, su madre, Marta Valdivieso, lo encontró sin vida, con un tiro en el corazón, frente a la casa donde vivían. “Ahí estaba mi perro tirado en un arbusto”, escribió la mujer en redes sociales. La historia se viralizó rápidamente en Instagram y generó indignación.

La familia, devastada, señaló directamente a un vecino del sector como el autor del disparo. De acuerdo con el relato de Valdivieso, citado por Infobae, el hombre admitió su responsabilidad y, además, los amenazó con un arma de fuego. “Nos desafió con un arma en la cintura y nos hacía gestos como que la iba a usar”, relató la madre.

Harry no era simplemente una mascota: era quien dormía con la niña de 9 años para brindarle seguridad en medio de su condición médica. “Para vos fue un perro, pero para nosotros no”, escribió Valdivieso. La mujer explicó, de acuerdo con el medio citado, que desde entonces viven con miedo, duermen juntos, activan la alarma y evitan que las menores jueguen afuera, por temor a nuevos conflictos.

Según información publicada por el portal, el agresor habría alegado que mató al perro porque este orinó su vehículo. El hombre fue imputado por el asesinato del animal y por amenazas con arma de fuego, bajo decisión del juez Carvallo del Tribunal de Río Tercero.

Pese a que se incautó un arma, la familia denunció que no se inspeccionaron otros espacios de la vivienda ni a personas cercanas al acusado. “¿Quién me asegura que el individuo no va a volver?”, cuestionó Valdivieso.

