En medio del tercer episodio del ‘Desafío Siglo XXI‘, emitido por Caracol Televisión el viernes 4 de julio de 2025, uno de los participantes dejó sin palabras a sus compañeros al revelar un detalle poco conocido sobre su pasado profesional. Se trata de Guillaume George Dubs Ospina, más conocido como ‘Gio’, quien durante una conversación casual en la denominada ‘Ciudad de las Cajas’ compartió su experiencia en el cine internacional.

‘Gio’, actual capitán del equipo Gamma, relató en su cuenta de Instagram cómo fue su primer encuentro con el actor británico Henry Cavill, conocido mundialmente por interpretar a Superman. La escena tuvo lugar en Tenerife, Islas Canarias, durante el rodaje de la película ‘In the Grey’, cuyo estreno está previsto para finales de 2025.

“En la primera escena, él no se presentó conmigo, pero en la segunda, que estábamos en un banco, literal, yo me acuerdo que estaba sentado y se acerca: ‘Hey, nice to meet you, Henry Cavill’. Pues yo me paré y le respondí: ‘Nice to meet you’”, recordó Gio ante sus compañeros, entre risas y gestos de sorpresa. Esta escena marcó el inicio de su experiencia como doble de luz del actor británico.

La información sobre la participación de Gio en ‘In the Grey’ fue posteriormente confirmada por el equipo que administra sus redes sociales. En una publicación, no solo ratificaron su trabajo junto a Cavill, sino que también destacaron su aparición en otros proyectos cinematográficos. En la más reciente producción, ‘Gio’ habría compartido set con reconocidos actores internacionales como Eiza González, Jake Gyllenhaal y Rosamund Pike.

“Alguna vez fue el doble de luz de Henry Cavill, pero lo que más valora de esa experiencia no es la comparación, sino la oportunidad de creer en su propio reflejo. Porque Gio no busca parecerse a nadie… Solo ser cada día una mejor versión de sí mismo”. Estas palabras han generado empatía entre sus seguidores, quienes lo admiran no solo por su atractivo físico, sino también por su autenticidad.

A pesar del crecimiento de su popularidad en redes sociales desde su ingreso al ‘Desafío’ 2025, ‘Gio’ también ha recibido críticas por parte de algunos espectadores que cuestionan su actitud. No obstante, él ha sabido mantenerse fiel a sus convicciones y a su historia, mostrando una personalidad segura y enfocada en sus metas.

Antes de su participación en el ‘reality’, ‘Gio’ ya era conocido en otros campos. Tiene una sólida carrera como modelo, ha sido militar y se ha desempeñado como ‘coach’ emocional y deportivo. Esta combinación de experiencias lo convierte en un competidor integral dentro del programa, donde no solo demuestra fuerza física, sino también disciplina mental.

¿Qué es un doble de luz?

El rol de doble de luz, también conocido en la industria cinematográfica como ‘stand-in’, consiste en reemplazar temporalmente a los actores principales durante los ensayos técnicos.

Estas personas permiten que el equipo de producción ajuste con precisión la iluminación, el enfoque de las cámaras y otros elementos técnicos antes de que las estrellas entren en acción. Es un trabajo exigente, que requiere disciplina, conocimiento técnico y, muchas veces, un parecido físico razonable con el actor al que suplantan momentáneamente.

