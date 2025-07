Los primeros capítulos del ‘Desafío Siglo XXI’ han estado cargados de emociones, intensas competencias y reveladoras confesiones. A medida que los equipos van conociéndose y consolidando sus estrategias, también se van abriendo emocionalmente, compartiendo aspectos íntimos de su vida personal que han sorprendido a los televidentes.

Uno de los momentos que más ha dado de qué hablar ocurrió con Eleazar, integrante del equipo Alpha, quien recibió uno de los primeros chalecos para el temido ‘Desafío a muerte‘.

Aunque no le cayó nada bien portar el chaleco, no dudó en seguir demostrando sus habilidades físicas, su fortaleza emocional y su compromiso con la competencia. Su actitud resiliente dejó claro que está dispuesto a darlo todo para permanecer en el programa.

Pero fue en una entrevista que concedió a Caracol Televisión, donde Eleazar sorprendió con una confesión que rápidamente se volvió viral entre los seguidores del ‘reality’. En un momento de total sinceridad, reveló un episodio que había mantenido en secreto por años: “Mi mejor secreto guardado es que me permití una relación en la que fui el amante durante tres años”.

Las palabras del participante no tardaron en causar todo tipo de reacciones en redes sociales. Algunos televidentes lo aplaudieron por su sinceridad, mientras que otros lo cuestionaron por involucrarse en una relación extramatrimonial. Sin embargo, Eleazar se mostró tranquilo frente a su pasado, dejando claro que se trata de una etapa que ya superó y que le dejó importantes lecciones de vida.

¿Quién es Eleazar, del ‘Desafío’ 2025?

Según la información suministrada por el canal, Eleazar es de origen venezolano, pero reside desde muy joven en Medellín, ciudad que lo acogió y donde ha desarrollado gran parte de su carrera profesional.

Actualmente tiene 36 años y trabaja como ‘coach’ de consciencia física y mentor, roles desde los cuales acompaña a las personas a fortalecer su cuerpo y su mente. Su enfoque se basa en el equilibrio entre lo físico, lo mental y lo emocional, algo que ha aplicado también durante su paso por el ‘Desafío’.

En la misma entrevista, Eleazar habló sobre su forma de ver la vida y cómo eso influye en su participación en el ‘reality’. “Prefiero perder que ser querido si eso compromete mis principios. Eso hace parte de mi ética, mis valores y la forma en la que fui criado desde pequeño”, expresó con convicción.

Esa firmeza en sus creencias lo ha llevado a tomar decisiones difíciles, como dejar de lado varios proyectos personales para dedicarse de lleno a esta aventura. De hecho, antes de ingresar al programa, estaba desarrollando una empresa que comenzaba a despegar, pero optó por ponerla en pausa para asumir el reto del ‘Desafío Siglo XXI‘.

Cuando se le preguntó con qué excompetidor le gustaría compartir, no dudó en responder: “Con Kevin, el ganador del ‘Desafío’ 2024, porque me parece un gran competidor y lo admiro mucho”. Con estas palabras, Eleazar dejó en evidencia no solo su espíritu competitivo, sino también su admiración por quienes, como él, han dado lo mejor de sí en este exigente programa.

Con su sinceridad, fortaleza y determinación, Eleazar se ha convertido en uno de los participantes más comentados de esta nueva edición. Su historia personal, su ética de vida y sus revelaciones lo posicionan como un concursante que dará mucho de qué hablar dentro y fuera del programa.

