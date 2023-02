Con el paso de los días se pone más difícil no solo la convivencia en La Descarga, el templo de la música, sino también el nivel de exigencia de los mentores con los participantes, quienes cada semana deben ir abandonando la competencia.

En los últimos días, el turno fue para Taty Flow, del equipo de Marbelle, quien, aunque hizo su mejor presentación, tuvo que decirle adiós al reality musical.

En diálogo con Vea, la joven de 21 años se refirió a su experiencia dentro del ‘Campamento musical’, a las críticas que recibió por parte de su compañero Breiner Gaster y a sus nuevos proyectos tras su reciente salida.

¿Cómo fue tu experiencia en ‘La Descarga?

“Siento que fue una experiencia única, muy diferente a ‘La Voz Kids’ y a lo que estábamos acostumbrados acá en Colombia, algo diferente, propuesta nueva. La convivencia fue muy dura por algunas personas, pero la verdad la pasé súper bien, estoy con un sinsabor porque no quería salir, no quería irme, siento que pude dar más, fue mi mejor presentación, siento que fui la mejor de la noche. Se sintió un vacío horrible porque yo dije, ‘lo hice bien, no lo hice mal, no me hicieron comentarios malos’. Claramente no estaba en mi cabeza ser eliminada, pero estratégicamente hablando, le conviene a los otros mentores eliminar fichas fuertes”.

Pasaste de ser ‘Tatiana la baby Flow’ a ‘Taty Flow’ gracias a Marbelle, ¿cómo te sientes?

“Me siento rara, extraña. Marbelle sí me lo había mencionado en algún momento, pero no pensé que lo fuera a hacer y me encantó que hubiera tomado ese liderazgo de cambiarme el nombre, la verdad llegó en el tiempo correcto. Los tiempos de Dios son perfectos y la verdad fue muy lindo ese detalle de parte de ella que quería ver un cambio en mí, quería verme y evolucionar como artista en ‘La Descarga’”.

¿Cómo fue la convivencia con Breiner?

“La verdad yo no esperaba que él hiciera comentarios míos porque siempre me decía ‘cuentas con mi apoyo, eres muy talentosa’, entonces no esperaba que hablara de mí a mis espaldas, jamás me lo dijo de frente, fue porque yo lo hice. Fue un poco feo porque yo intenté no meterme en nada, nada de peleas, yo no necesito de eso, fui muy genuina y muy auténtica y fui a hacer lo que realmente se hace en un campamento musical y es hacer música”.

¿Qué les dices a los que critican tu forma de vestir?

“Si no les gusta, no me vean, yo soy muy feliz haciendo esto, soy muy feliz haciendo lo que me gusta y me siento muy cómoda vistiéndome como me visto y que no le afecto a nadie vistiéndome como me visto, que escuchen mi música, que se guíen por lo bueno, por lo bonito, por la música, cero odio. Salgan de ese estigma, de esa burbuja de ‘ te tienes que vestir así’. No estamos para generar odio en los demás y que los quiero mucho así no les guste, pero los quiero. Cada uno tiene opiniones diferentes pero hay que respetarlas”.

Sufriste de bullying desde muy pequeña

“Fue un poco complicado porque yo nunca entendía el por qué el bullying, los comentarios malos cuando yo nunca les hice nada malo a ellos y después poco a poco fui entendiendo que no era culpa de ellos sino de sus papás o simplemente eran niños muy heridos con sueños que no podían cumplir. Fue algo fuerte para una niña pequeña con sueños lindos y con un gran corazón porque desde pequeña sé que he tenido un corazón muy bonito… Yo no era mala con ellos, yo no les hacía nada malo, yo era buena gente. Cuando comencé más seria con la música, me comenzaron a hacer bullying con el físico, pero son cosas que se van superando poco a poco con psicólogo”.

¿Cuáles son tus nuevos proyectos?

“Ahorita estamos de lanzamiento, mi equipo lanzó la canción la fecha que les dije, entonces estoy muy feliz por eso y a la gente le ha gustado mucho gracias a Dios, se llama Calentury, es una fusión de regional mexicano con reguetón, los dos géneros que han marcado mi carrera”.