Los concursantes del equipo de Maía vivieron una nueva noche de galas en vivo, en las que pelearon con su voz para mantener su cupo dentro del ‘reality’ emitido por el Canal Caracol.

Jair Santrich, Oropesa, Laura Azul, César Amaya y ‘Luisma’, tuvieron la oportunidad de demostrar su talento en un capítulo marcado por las buenas presentaciones de cada uno de esos artistas.

Sin embargo, la nota emotiva la dio Oropesa, cantante cubano que abrió su corazón ante varios de los participantes para contarles cómo era parte de su complicada vida cuando aún estaba en Cuba.

Oropesa, de ‘La descarga’, contó que en Cuba no podía desayunar

Transcurría el desayuno en la casa cuando el cantante recordó cómo era su vida en suelo cubano. Comentó que él no estaba acostumbrado a desayunar y no le apetecía la comida a tempranas horas.

De inmediato, sus compañeros le preguntaron con extrañeza sobre el asunto. Oropesa empezó a relatar que la situación en su casa no le permitía desayunar, por lo que incluso, los domingos, él y su familia comían solo un “pedazo de pan, aceite y sal y agua con azúcar”.

Este es el video con la historia completa de Oropesa sobre la dura situación que vivía en su país natal:

El cubano también contó que por su mente no pasaba comer ni siquiera “unos huevos revueltos”, porque ese alimento en Cuba es un plato fuerte y que en su última visita a la isla compró un cartón de huevos que le costó 25 dólares (más de 105.000 pesos colombianos).

Además comentó que la primera semana que estuvo en Colombia, lo invitaron a comer un trozo de carne de res y dejó fríos a sus compañeros con una confesión:

“Nunca había visto la carne de res en 23 años. Me pusieron un filete de carne y yo lloraba. Yo le decía a la familia con la que estaba ‘hay que guardar’, porque esa es la mentalidad con la que uno vive”, contó Oropesa.

El participante cubano cerró su relato afirmando que, como no tiene aún la nacionalidad colombiana, no puede entrar a tiendas en Cuba en las que les venden comida y víveres a los extranjeros, por lo que no puede adquirir todo lo que quisiera dejarle a su familia allí.