Esta noche en La Descarga, el templo de la música, el equipo amarillo, de Santiago Cruz, se enfrentó nuevamente por un cupo una semana más. Como es costumbre en esta etapa de la competencia, cinco de ellos llegaron al escenario y entregaron todo, pero solo uno de ellos sería salvado por su mentor y otro debería abandonar la competencia. Esa decisión estaba en manos de Maía, Marbelle y Gusi.

El primero en pasar al escenario fue Dante, quien interpretó Te quiero, te quiero. Su presentación fue tan emotiva que, incluso, hizo llorar a Marbelle. La mentora no dudó en acercarse al participante para darle un abrazo. “Usted es tremendo artista. Hoy me tocaste el corazón, siempre le digo a mis participantes ‘uno con la primera frase tiene que tocar el alma’. De alguna forma me tocaste el alma con esa canción hoy, ha sido tan bonito lo que vi hoy”, le dijo.

Luego, continuó Cristian Better quien interpretó Los caminos de la vida. Su show también conmovió a los mentores quienes lloraron al escucharlo y al ver que se arriesgó con una presentación diferente.

El ‘Indio Harín’ cantó Secretos de amor. “El mensaje de hoy para mí y para todos con esta canción es que hay secretos que nos esclavizan el alma, pero hay otros que la liberan como aquellos que estamos viviendo en el templo de la música para en la ausencia valorar la presencia en los más pequeño detalles”, dijo el pupilo de Santiago Cruz.

La siguiente en pasar fue Stefany Zabaleta quien interpretó Ángel. Su presentación dejó sin palabras a Santiago Cruz, quien no pudo evitar llorar. “Yo no quería que cantara esa canción. Sabía que era un lugar seguro para ella, pero después entendí que era el lugar al que tenía que ir. Maravilloso”, le dijo.

El último en subir al escenario fue Junior Bolívar. El participante cantó Qué bonito. “Eres muy especial y lo sabes con cada canción que interpretas”, le dijo Marbelle.

¿Quién fue el eliminado de ‘La Descarga’?

Luego de escuchar a los cinco concursantes, Santiago eligió a Cristian Better para que cantara con él en la próxima descarga y para que fuera el merecedor de una videollamada con su hija.

Mientras tanto, Maía, Gusi y Marbelle tomaron la decisión que el ‘Indio Harín’ debía abandonar la competencia. “Estamos en un proceso, voy a dar mi mensaje hoy que encierra toda la lógica y la existencia de esta humanidad. Quien no perdona está anclado a su alma a una gran esclavitud. Yo hoy estoy feliz porque creo que el universo me ve como yo lo veo y no existe sino gratitud. Siento tanta paz”, dijo al despedirse.