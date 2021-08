La espuma que está levantando el fallido contrato entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y la Unión Temporal Centro Poblados para dotar con internet gratis por a 8.700 colegios de zonas apartadas del país no para de crecer.

El contrato, adjudicado en diciembre pasado, fue suscrito por un monto de 1,07 billones de pesos, y el MinTIC dio un anticipo de 70.000 millones de pesos. Pero las garantías que entregó la unión temporal en el banco Itaú para hacerse con la jugosa licitación resultaron falsas.

De hecho, la entidad bancaria se acaba de declarar víctima en el caso y solicitó a la Fiscalía investigar y dar con los responsables de esta gigantesca irregularidad que podría convertirse en otro de los casos más graves de corrupción en el país.

Lee También

Este miércoles, se surtió el acto en el que se declara la caducidad del contrato 1043 de 2020, y la ministra Abudinen se ha abstenido de dar declaraciones al respecto, hasta que se adelanten las investigaciones.

Sin embargo, ante la ausencia de declaraciones de la ministra, en Noticias Caracol sacaron de la gaveta una entrevista que le hizo Juan Diego Alvira en abril pasado, en la que ella no solo anunciaba las bondades del proyecto, sino que tenía bajo control todo el proceso. Desde la orilla de los medios, Gustavo Gómez también criticó a la ministra.

“Este es un proyecto que se adjudicó en diciembre [de 2020], y ya en abril vamos a tener los primeros 1.529 colegios conectados, y a mayo vamos a tener los próximos 1.500 colegios. Y a octubre, ni siquiera diciembre, vamos a tener los 8.700 colegios conectados”, dijo Abudinen entonces.

Como una precaución, Alvira le recordó que “esto queda grabado”.

“Completamente”, admitió la ministra, y se preparó para la siguiente intervención del periodista.

“Si de aquí al 30 de abril no se cumple con esta meta…”, alcanzó a decir Alvira, pero fue cortado por Abudinen: “Me busca, y aquí vengo y pongo la cara”. dijo la ministra, y después agregó algo que resuena hoy por el escándalo del contrato.

(También puede leer: Firmas “burdamente falsificadas” dan pistas de fábrica de documentos para ganar contratos)

“Le voy a decir algo: estamos detrás de los operadores, detrás de los contratistas, porque aquí hoy nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestras familias colombianas son lo más importante. Recuerde que conectividad es equidad”, aseguró.

Después agregó (con tono de discurso político, hay que decirlo): “Si hoy no estamos conectados, no podemos generar oportunidades. Y por eso este Gobierno, el Gobierno del presidente Duque, está conectando a las familias colombianas”.

“¿Me promete que no se le cae la señal del teléfono cuando la llame a decirle…”, le planteó Alvira, pero de nuevo la ministra se le anticipó:

“No se me cae la señal del teléfono, le prometo al cien por ciento […]. No se preocupe que, si no cumplo, le voy a decir una cosa… Si no cumplo, le voy a decir a dónde me llevan…”, siguió Abudinen, alargando la expectativa de su promesa, y con ademanes de político en efervescente discurso.

“Se lo digo aquí sin ningún problema porque esto hay que cumplirlo: al cementerio. Así se lo pongo, Juan Diego, porque aquí tenemos que cumplirles el sueño a nuestros niños y nuestros jóvenes de este país”, concluyó.

Video de entrevista de Juan Diego Alvira a Karen Abudinen: