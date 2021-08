Una vez ese tribunal reconoció que había publicado por error los contratos confidenciales del Gobierno Nacional con las farmacéuticas, Enciso también pasó a ser señalado como un gran difusor de los documentos privados que podrían costarle a Colombia multas por parte de las farmacéuticas (incluso la cancelación de envíos de vacunas al país).

Camilo Enciso, ex secretario de Transparencia de la Presidencia entre 2014 y 2017, aprovechó el error del Consejo para copiar el contenido y viralizar los contratos confidenciales entre las farmacéuticas Pfizer y AstraZeneca con el Gobierno Nacional.

Enciso tomó los documentos publicados por error en la página del Consejo de Estado (que ya fueron borrados por ellos), los replicó en la página web de su instituto anticorrupción y además los compartió en su cuenta de Twitter (con más de 16.000 seguidores). A diferencia del tribunal, Enciso no mostró ninguna intención en borrar los contratos confidenciales y, en Blu Radio, se explayó acerca de por qué tomó esa decisión.

Al ser preguntado acerca de su posible responsabilidad en un escenario en el que las farmacéuticas decidan no dar más vacunas al país, por la violación de la confidencialidad de los contratos, Enciso se desentendió y dijo que eso sería un tema de las compañías.

“La única responsabilidad de que no se le vendan vacunas el Estado colombiano sería de las farmacéuticas. Las causales del contrato nunca obligan a terceros. Los contratos y las confidencialidades son bilaterales”, agregó Enciso, en esa cadena radial.

En conversación con Caracol Radio, Enciso continuó con su defensa argumentando que medios de comunicación ya habían divulgado los contratos. Sin embargo, Blu Radio constató previamente que las notas publicadas por otros medios se difundieron minutos después de que los contratos estuvieran subidos en la cuenta de Twitter del exfuncionario de Santos

Abogados, líderes de opinión y senadores criticaron la forma de actuar de Enciso al divulgar contratos confidenciales de vacunas:

No le fue entregada la información, no hubo orden judicial, la obtuvo de una pagina oficial aprovechando un error y a pesar de eso la publicó. Si no va preso mínimo le tienen que quitar la Tarjeta Profesional

