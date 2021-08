Las frases que se pueden ver en internet insinúan que antes de que la COVID-19 causara la crisis sanitaria mundial en 2019 ya se estaban fabricando las vacunas.

En algunas de las publicaciones ponen una imagen de una supuesta caja de la vacuna de AstraZeneca con un registro que data del año 2018. Los enunciados hacen especial énfasis en la fecha.

Lee También

¿Cómo luce la ‘fake news’ sobre la vacuna de AstraZeneca?

Usuarios de Twitter han manifestado, sin pruebas, que la situación que ha derivado del coronavirus está planificada. Y mencionan al 25 de julio de 2018 como fecha de lote.

AFP expone que las imágenes son montajes y que andan circulando, más o menos, desde el 22 de julio. Además, han sido divulgadas en otros idiomas como el finés, el inglés y el italiano.

¡SABE ANTES DE QUE TODO COMIENCE! TODO EL COVID HOAX ESTÁ PLANIFICADO AstraZeneca Covid-19, caja de 10 viales. Para los que no pueden verlo es la fecha de fabricación.

15/07/2018 (25 de julio de 2018). síguenos: https://t.co/MmS7s4bTGW pic.twitter.com/fSOsLWSvdI pic.twitter.com/Uy9LvNEySS — Marin 🇨🇷 CR 👉🏻 DESVOCULADO (@marinRaid) July 27, 2021

También las traen del futuro. Guillermo Puertas ha inventado la máquina del tiempo para meternos los chis en el cuerpo. pic.twitter.com/M24bWQPmYR — Daniel Morós (@D_Moros) July 29, 2021

¿De dónde salió la imagen alterada de la vacuna de AstraZeneca?

A mediados de noviembre de 2020, en redes también había circulado información falsa sobre el supuesto conocimiento previo de la pandemia para fabricar las vacunas.

De allí surgió la imagen que fue alterada recientemente, pero en su momento también mencionó noticias que no fueron reales.

La imagen es idéntica a la de la caja mencionada inicialmente, pero sin la fecha puesta hace poco.

Una de las publicaciones indicó en este momento que “la producción de empaques con la composición de las dosis comenzó antes del anuncio de que la vacuna ya estuviera lista”.

No obstante, Reuters ya ha desvirtuado tal desinformación y expuso que el trabajo inicial en el empaque de vacunas no es prueba de que AstraZeneca tuviera conocimiento previo de la pandemia.

Así se ve la caja, sin ninguna fecha:

AFP también apunta que en noviembre de 2020 se publicó un video en el que aparece la misma caja de la vacuna, pero tampoco se ve en ella que la fecha de fabricación haya sido 2018.

Finalmente, un vocero de la compañía le dijo a la agencia que la teoría sobre la fabricación de la vacuna 2018 es falsa.

“Puedo confirmar que AstraZeneca no tenía envases para la vacuna COVID-19 en 2018”, señaló el portavoz que no fue identificado. Él resaltó que las dosis no fueron aprobadas por el ente regulador británico sino hasta diciembre de 2020.